كارثة تتربص بالكوكب.. وتحذير عاجل جدًا

حذّر يوهان روكستروم، من معهد بوتسدام ومستشار رئاسة COP30 والأمم المتحدة، من أن تفادي نقاط التحول الكارثية يقتضي إزالة 10 مليارات طن CO₂ سنويًا للحد من الاحترار عند 1.7°م، مع تخفيضات جذرية للانبعاثات.

وخلال أول فعالية عامة لـ" " في بيليم، قال خبراء إن العالم سيتجاوز 1.5°م خلال 5–10 سنوات، وأن استمرار ذلك يفاقم مخاطر نقاط التحول في وغرينلاند ودوران المحيطات والأمازون، فيما يُرجَّح أن الشعاب المرجانية تجاوزت نقطة اللاعودة.

واعتبر كريس فيلد أن معالجة كل 0.1°م قد تتطلب إزالة 200 مليار طن من CO₂، محذرًا من كلفة وبطء التنفيذ واحتمال عواقب غير مقصودة.

الطُرق المطروحة تشمل التشجير (~50$ للطن) مع مزاحمة الأراضي الزراعية، والالتقاط المباشر من الهواء (~200$ للطن)، وحتى تخصيب المحيطات عالي المخاطر؛ وهو جهد صناعي قد يصبح الثاني عالميًا بعد بكلفة تقارب تريليون دولار سنويًا.

ووفق نماذج بوتسدام، حتى مع إزالة طموحة وسياسات صارمة قد يُكبح الاحترار بين 1.6–1.8°م، بينما تسمح السياسات الحالية ببلوغ 2.7°م.

روكستروم شدد على أن كل عُشر درجة مهم؛ فبديل التحرك هو جفاف وحرائق ومعاناة بشرية واسعة. (العين)