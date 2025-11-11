Advertisement

إقتصاد

كارثة تتربص بالكوكب.. وتحذير عاجل جدًا

Lebanon 24
11-11-2025 | 16:06
A-
A+
Doc-P-1441076-638984995483858603.png
Doc-P-1441076-638984995483858603.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر يوهان روكستروم، من معهد بوتسدام ومستشار رئاسة COP30 والأمم المتحدة، من أن تفادي نقاط التحول الكارثية يقتضي إزالة 10 مليارات طن CO₂ سنويًا للحد من الاحترار عند 1.7°م، مع تخفيضات جذرية للانبعاثات.
Advertisement
 
وخلال أول فعالية عامة لـ"المجلس العلمي" في بيليم، قال خبراء إن العالم سيتجاوز 1.5°م خلال 5–10 سنوات، وأن استمرار ذلك يفاقم مخاطر نقاط التحول في أنتاركتيكا وغرينلاند ودوران المحيطات والأمازون، فيما يُرجَّح أن الشعاب المرجانية تجاوزت نقطة اللاعودة.
 
واعتبر كريس فيلد أن معالجة كل 0.1°م قد تتطلب إزالة 200 مليار طن من CO₂، محذرًا من كلفة وبطء التنفيذ واحتمال عواقب غير مقصودة.
 
الطُرق المطروحة تشمل التشجير (~50$ للطن) مع مزاحمة الأراضي الزراعية، والالتقاط المباشر من الهواء (~200$ للطن)، وحتى تخصيب المحيطات عالي المخاطر؛ وهو جهد صناعي قد يصبح الثاني عالميًا بعد النفط والغاز بكلفة تقارب تريليون دولار سنويًا.
 
ووفق نماذج بوتسدام، حتى مع إزالة طموحة وسياسات صارمة قد يُكبح الاحترار بين 1.6–1.8°م، بينما تسمح السياسات الحالية ببلوغ 2.7°م.
 
روكستروم شدد على أن كل عُشر درجة مهم؛ فبديل التحرك هو جفاف وحرائق ومعاناة بشرية واسعة. (العين)
مواضيع ذات صلة
"بكتيريا قاتلة" تنتشر.. وتحذير عاجل
lebanon 24
12/11/2025 03:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير.. الأرض تواجه كارثة مغناطيسية قد تهدّد البشرية!
lebanon 24
12/11/2025 03:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل.. تصيّد إلكتروني جديد يهدد المستخدمين!
lebanon 24
12/11/2025 03:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
lebanon 24
12/11/2025 03:26:38 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الأمم المتحدة

المجلس العلمي

النفط والغاز

أنتاركتيكا

الأمازون

المرجان

الغاز

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2025-11-11
16:36 | 2025-11-11
16:27 | 2025-11-11
16:23 | 2025-11-11
16:17 | 2025-11-11
16:00 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24