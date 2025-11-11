دمج "قسد" في الدولة.. عبدي يؤكد التزامه لواشنطن

قال مظلوم عبدي، قائد "قسد"، الثلاثاء، إنه أكد للولايات المتحدة التزامه بدمج القوات في .

وأوضح أنه أجرى اتصالًا بالمبعوث الأميركي إلى توم لبحث نتائج الاجتماع مع الرئيس السوري في ، والتزام الطرفين بتسريع عملية الدمج.

واعتبر عبدي انضمام سوريا إلى ضد داعش خطوة محورية لتعزيز الجهود لهزيمة التنظيم، مؤكّدًا العمل مع الشركاء نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وأمنًا لسوريا الموحّدة. (سكاي نيوز)