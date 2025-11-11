22
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دمج "قسد" في الدولة.. عبدي يؤكد التزامه لواشنطن
Lebanon 24
11-11-2025
|
16:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مظلوم عبدي، قائد "قسد"، الثلاثاء، إنه أكد للولايات المتحدة التزامه بدمج القوات في
الدولة السورية
.
Advertisement
وأوضح أنه أجرى اتصالًا بالمبعوث الأميركي إلى
سوريا
توم
باراك
لبحث نتائج الاجتماع مع الرئيس السوري
أحمد الشرع
في
البيت الأبيض
، والتزام الطرفين بتسريع عملية الدمج.
واعتبر عبدي انضمام سوريا إلى
التحالف الدولي
ضد داعش خطوة محورية لتعزيز الجهود لهزيمة التنظيم، مؤكّدًا العمل مع الشركاء نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وأمنًا لسوريا الموحّدة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مظلوم عبدي: خبرة قوات "قسد" التي اكتسبتها خلال قتال داعش ستساهم في تعزيز الجيش السوري
Lebanon 24
مظلوم عبدي: خبرة قوات "قسد" التي اكتسبتها خلال قتال داعش ستساهم في تعزيز الجيش السوري
12/11/2025 03:27:26
12/11/2025 03:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: يمكن لواشنطن المساعدة في دمج الأكراد بالقوات السورية
Lebanon 24
الشرع: يمكن لواشنطن المساعدة في دمج الأكراد بالقوات السورية
12/11/2025 03:27:26
12/11/2025 03:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد قسد: ناقشت هاتفيا مع المبعوث الأميركي برّاك نتائج زيارة الرئيس الشرع لواشنطن
Lebanon 24
قائد قسد: ناقشت هاتفيا مع المبعوث الأميركي برّاك نتائج زيارة الرئيس الشرع لواشنطن
12/11/2025 03:27:26
12/11/2025 03:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية مصر يؤكد أهمية التزام طرفي "اتفاق غزة" بمضمونه لوقف الحرب
Lebanon 24
وزير خارجية مصر يؤكد أهمية التزام طرفي "اتفاق غزة" بمضمونه لوقف الحرب
12/11/2025 03:27:26
12/11/2025 03:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
التحالف الدولي
الدولة السورية
البيت الأبيض
أحمد الشرع
سكاي نيوز
السورية
واشنطن
التزام
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. سوريا واختبار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"
Lebanon 24
بالفيديو.. سوريا واختبار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"
16:36 | 2025-11-11
11/11/2025 04:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال في "قدس أقداس" الجيش الإسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
زلزال في "قدس أقداس" الجيش الإسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف
16:27 | 2025-11-11
11/11/2025 04:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب طلب نسخ مطوّرة من B-2
Lebanon 24
ترامب طلب نسخ مطوّرة من B-2
16:23 | 2025-11-11
11/11/2025 04:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تجاوزت 55%.. مفوضية انتخابات العراق تعلن نسب المشاركة باقتراع النواب
Lebanon 24
تجاوزت 55%.. مفوضية انتخابات العراق تعلن نسب المشاركة باقتراع النواب
16:17 | 2025-11-11
11/11/2025 04:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة تتربص بالكوكب.. وتحذير عاجل جدًا
Lebanon 24
كارثة تتربص بالكوكب.. وتحذير عاجل جدًا
16:06 | 2025-11-11
11/11/2025 04:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
02:15 | 2025-11-11
11/11/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
01:55 | 2025-11-11
11/11/2025 01:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
07:13 | 2025-11-11
11/11/2025 07:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
03:30 | 2025-11-11
11/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:36 | 2025-11-11
بالفيديو.. سوريا واختبار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"
16:27 | 2025-11-11
زلزال في "قدس أقداس" الجيش الإسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف
16:23 | 2025-11-11
ترامب طلب نسخ مطوّرة من B-2
16:17 | 2025-11-11
تجاوزت 55%.. مفوضية انتخابات العراق تعلن نسب المشاركة باقتراع النواب
16:06 | 2025-11-11
كارثة تتربص بالكوكب.. وتحذير عاجل جدًا
16:00 | 2025-11-11
أنقرة خارج مشهد غزة.. لماذا يستبعد نتنياهو تركيا من قوة الاستقرار؟
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 03:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 03:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 03:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24