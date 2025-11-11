Advertisement

عربي-دولي

دمج "قسد" في الدولة.. عبدي يؤكد التزامه لواشنطن

Lebanon 24
11-11-2025 | 16:51
A-
A+
Doc-P-1441089-638985019423726864.png
Doc-P-1441089-638985019423726864.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مظلوم عبدي، قائد "قسد"، الثلاثاء، إنه أكد للولايات المتحدة التزامه بدمج القوات في الدولة السورية.
Advertisement
 
وأوضح أنه أجرى اتصالًا بالمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك لبحث نتائج الاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، والتزام الطرفين بتسريع عملية الدمج.
 
واعتبر عبدي انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش خطوة محورية لتعزيز الجهود لهزيمة التنظيم، مؤكّدًا العمل مع الشركاء نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وأمنًا لسوريا الموحّدة. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مظلوم عبدي: خبرة قوات "قسد" التي اكتسبتها خلال قتال داعش ستساهم في تعزيز الجيش السوري
lebanon 24
12/11/2025 03:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: يمكن لواشنطن المساعدة في دمج الأكراد بالقوات السورية
lebanon 24
12/11/2025 03:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد قسد: ناقشت هاتفيا مع المبعوث الأميركي برّاك نتائج زيارة الرئيس الشرع لواشنطن
lebanon 24
12/11/2025 03:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر يؤكد أهمية التزام طرفي "اتفاق غزة" بمضمونه لوقف الحرب
lebanon 24
12/11/2025 03:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24

التحالف الدولي

الدولة السورية

البيت الأبيض

أحمد الشرع

سكاي نيوز

السورية

واشنطن

التزام

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:36 | 2025-11-11
16:27 | 2025-11-11
16:23 | 2025-11-11
16:17 | 2025-11-11
16:06 | 2025-11-11
16:00 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24