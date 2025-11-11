بشأن العلاقة مع إسرائيل وتسلّم الأسد من روسيا... هذا ما كشفه الشرع!

أكد الرئيس السوري أحمد مجددًا أن بقاء مقسّمة أو استمرار وجود أي قوة عسكرية خارج سلطة الحكومة يشكل بيئة خصبة لعودة تنظيم "داعش".

وفي مقابلة مع صحيفة بوست مساء الثلاثاء، قال الشرع "أعتقد أن الحل الأفضل هو أن تشرف القوات الأميركية الموجودة في سوريا على دمج قوات سوريا الديمقراطية في القوى الأمنية التابعة للحكومة المركزية.. على أن تكون مهمة حماية الأراضي من مسؤولية الدولة".



لكنه لفت إلى أنه "للوصول إلى اتفاق نهائي، يجب على إسرائيل الانسحاب إلى حدود ما قبل 8 كانون الأول 2024". وأضاف قائلاً إن " معنا في هذه المفاوضات، والعديد من الأطراف الدولية تدعم وجهة نظرنا في هذا الصدد.. والرئيس الأميركي يدعم وجهة نظرنا أيضًا، وسيدفع بأسرع ما يمكن من أجل التوصل إلى حل لهذا الأمر".





وأوضح الشرع أن القوات نفذت أكثر من ألف غارة جوية على الأراضي السورية منذ 8 كانون الأول 2024، عقب سقوط النظام السابق، واستهدفت الغارات مواقع حساسة بينها القصر الرئاسي ووزارة الدفاع.





وأكد أن الجيش السوري لم يرد على تلك الهجمات لأن الحكومة تركّز في هذه المرحلة على إعادة إعمار البلاد، معتبرًا أن "التقدم الذي حققته إسرائيل داخل سوريا لا يأتي من مخاوف أمنية، بل من طموحاتها التوسعية".





وأضاف: "لطالما ادعت إسرائيل أن لديها مخاوف بشأن سوريا لأنها تخشى التهديدات التي تمثلها الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني، لكن نحن من طرد تلك القوات خارج البلاد".





ولدى سؤاله عمّا إذا كانت الحكومة السورية مستعدة لنزع السلاح في المنطقة الواقعة جنوب دمشق، قال:" الحديث عن منطقة كاملة منزوعة السلاح سيكون صعبًا، لأنه إذا حدث أي نوع من الفوضى، من سيحميها؟ وإذا استُخدمت هذه المنطقة المنزوعة السلاح من قبل بعض الأطراف كمنصة لضرب إسرائيل، من سيكون مسؤولًا عن ذلك؟ ".





كذلك شدد على أنه "في نهاية المطاف، هذه أرض سورية، ويجب أن تكون لسوريا حرية التعامل مع أراضيها." وأردف قائلاً إن إسرائيل "احتلت مرتفعات الجولان لحماية إسرائيل، والآن تفرض شروطًا في الجنوب السوري لحماية الجولان. فبعد بضع سنوات، ربما تحتل وسط سوريا لحماية الجنوب السوري.. وربما ينتهي بهم الأمر في ميونيخ إذا ظلوا على هذا المسار".





أما عن العلاقة مع موسكو، فلفت الشرع إلى أن المعارضة السورية حاربت القوات الروسية لمدة 10 سنوات، وكانت حربًا صعبة وقاسية، لكت الحكومة اليوم "بحاجة إلى لأنها عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".





وقال:" نحتاج إلى تصويتهم إلى جانبنا في بعض ، ولدينا مصالح استراتيجية معهم.. لا نريد دفع روسيا لاتخاذ خيارات بديلة في التعامل مع سوريا".





فيما شدد على أن "قضية بشار مزعجة بالنسبة لروسيا"، مضيفاً "سنحافظ على حقوقنا كسوريين في المطالبة بجلب الأسد إلى العدالة". (العربية)