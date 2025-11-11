هذا ما ستبحثه مجموعة السبع في كندا

Advertisement

يناقش كبار الدبلوماسيين من دول مجموعة السبع الصناعية في جنوب أونتاريو في كندا ملفات عدة أبرزها العمل على صمود السلام في .وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن الأولويات الأساسية للنقاش ستشمل بحث سبل تعزيز السلام والاستقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط، مؤكدة أن "خطة السلام يجب أن تصمد".وتابعت: "العلاقة يجب أن تستمر عبر مجموعة من "، على الرغم من الضغوط التجارية، وذلك أثناء استعدادها لاستضافة الأميركي ماركو روبيو ونظرائه من وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان يومي الثلاثاء والأربعاء.كما وجهت أناند دعوة إلى وزراء خارجية كل من أستراليا والبرازيل والهند والسعودية والمكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وأوكرانيا للمشاركة في الاجتماعات.وسيجتمع الدبلوماسيون الأربعاء، مع وزير الخارجية الأوكراني، بينما أعلنت بريطانيا أنها ستقدم 13 مليون جنيه إسترليني (17 مليون دولار) للمساعدة في إصلاح البنية التحتية للطاقة في مع اقتراب فصل الشتاء.