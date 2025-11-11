24
عربي-دولي
هذا ما ستبحثه مجموعة السبع في كندا
Lebanon 24
11-11-2025
|
23:51
يناقش كبار الدبلوماسيين من دول مجموعة السبع الصناعية في جنوب أونتاريو في كندا ملفات عدة أبرزها العمل على صمود السلام في
الشرق الأوسط
.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن الأولويات الأساسية للنقاش ستشمل بحث سبل تعزيز السلام والاستقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط، مؤكدة أن "خطة السلام يجب أن تصمد".
وتابعت: "العلاقة يجب أن تستمر عبر مجموعة من
القضايا
"، على الرغم من الضغوط التجارية، وذلك أثناء استعدادها لاستضافة
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو ونظرائه من
بريطانيا
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان يومي الثلاثاء والأربعاء.
كما وجهت أناند دعوة إلى وزراء خارجية كل من أستراليا والبرازيل والهند والسعودية والمكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وأوكرانيا للمشاركة في الاجتماعات.
وسيجتمع الدبلوماسيون
صباح اليوم
الأربعاء، مع وزير الخارجية الأوكراني، بينما أعلنت بريطانيا أنها ستقدم 13 مليون جنيه إسترليني (17 مليون دولار) للمساعدة في إصلاح البنية التحتية للطاقة في
أوكرانيا
مع اقتراب فصل الشتاء.
