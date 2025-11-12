Advertisement

عربي-دولي

ماذا قال قائد قسد عن دمج قواته في الدولة السورية؟

Lebanon 24
12-11-2025 | 00:05
أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي،  التزامه بدمج قوات (قسد) في الدولة السورية.
وقال عبر منصة "إكس"، إنه بحث في اتصال هاتفي مع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، نتائج اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، أمس الاثنين.

كما أوضح أن الاتصال تناول أيضاً "التزامنا بتسريع دمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية".

كما أشاد عبدي بالإعلان عن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش، ووصفه بأنه "خطوة محورية نحو تعزيز الجهود المشتركة ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش والقضاء على تهديده للمنطقة".
