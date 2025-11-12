ماذا قال قائد قسد عن دمج قواته في الدولة السورية؟

أعلن القائد العام لقوات ، مظلوم عبدي، التزامه بدمج قوات (قسد) في الدولة .

وقال عبر منصة "إكس"، إنه بحث في اتصال هاتفي مع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، نتائج اجتماع الرئيس السوري أحمد مع الرئيس الأميركي في ، أمس الاثنين.كما أوضح أن الاتصال تناول أيضاً "التزامنا بتسريع دمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية".كما أشاد عبدي بالإعلان عن انضمام سوريا إلى ضد داعش، ووصفه بأنه "خطوة محورية نحو تعزيز الجهود المشتركة ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش والقضاء على تهديده للمنطقة".