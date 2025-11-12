24
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
5
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ماذا قال قائد قسد عن دمج قواته في الدولة السورية؟
Lebanon 24
12-11-2025
|
00:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن القائد العام لقوات
سوريا
الديمقراطية
، مظلوم عبدي، التزامه بدمج قوات (قسد) في الدولة
السورية
.
Advertisement
وقال عبر منصة "إكس"، إنه بحث في اتصال هاتفي مع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، نتائج اجتماع الرئيس السوري أحمد
الشرع
مع الرئيس الأميركي في
البيت الأبيض
، أمس الاثنين.
كما أوضح أن الاتصال تناول أيضاً "التزامنا بتسريع دمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية".
كما أشاد عبدي بالإعلان عن انضمام سوريا إلى
التحالف الدولي
ضد داعش، ووصفه بأنه "خطوة محورية نحو تعزيز الجهود المشتركة ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش والقضاء على تهديده للمنطقة".
مواضيع ذات صلة
أسوشيتد برس عن قائد قوات سوريا الديمقراطية: اتفقنا مع الحكومة السورية من حيث المبدأ على آلية دمج قواتنا في الجيش الوطني
Lebanon 24
أسوشيتد برس عن قائد قوات سوريا الديمقراطية: اتفقنا مع الحكومة السورية من حيث المبدأ على آلية دمج قواتنا في الجيش الوطني
12/11/2025 09:35:58
12/11/2025 09:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق على دمج "قسد" ضمن الجيش السوري.. هذا ما أعلنه قائد قوات سوريا الديمقراطية
Lebanon 24
اتفاق على دمج "قسد" ضمن الجيش السوري.. هذا ما أعلنه قائد قوات سوريا الديمقراطية
12/11/2025 09:35:58
12/11/2025 09:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد قسد: قواتنا ستكون جزءً من الجيش السوري
Lebanon 24
قائد قسد: قواتنا ستكون جزءً من الجيش السوري
12/11/2025 09:35:58
12/11/2025 09:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع دمشق بحث تشكيل لجان لتسريع دمج قسد بالجيش السوري
Lebanon 24
اجتماع دمشق بحث تشكيل لجان لتسريع دمج قسد بالجيش السوري
12/11/2025 09:35:58
12/11/2025 09:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
التحالف الدولي
البيت الأبيض
الديمقراطية
الديمقراطي
ديمقراطي
السورية
الرامي
القضاء
تابع
قد يعجبك أيضاً
كان يرفع العلم الإيراني.. قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تسيطر على قارب قرصنة
Lebanon 24
كان يرفع العلم الإيراني.. قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تسيطر على قارب قرصنة
02:24 | 2025-11-12
12/11/2025 02:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: استعدنا ثقة العراقي بنسبة الاقتراع الكبيرة
Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: استعدنا ثقة العراقي بنسبة الاقتراع الكبيرة
02:10 | 2025-11-12
12/11/2025 02:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أستراليا وإندونيسيا توقعان اتفاقية أمنية جديدة
Lebanon 24
أستراليا وإندونيسيا توقعان اتفاقية أمنية جديدة
01:46 | 2025-11-12
12/11/2025 01:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات دولية.. هل ينجح تقسيم غزة؟
Lebanon 24
تحذيرات دولية.. هل ينجح تقسيم غزة؟
01:42 | 2025-11-12
12/11/2025 01:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر الكاريبي على فوهة بركان.. فنزولا تتأهب وكولومبيا تعلق تعاونها مع واشنطن
Lebanon 24
البحر الكاريبي على فوهة بركان.. فنزولا تتأهب وكولومبيا تعلق تعاونها مع واشنطن
01:22 | 2025-11-12
12/11/2025 01:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
07:13 | 2025-11-11
11/11/2025 07:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
11:00 | 2025-11-11
11/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
03:30 | 2025-11-11
11/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
13:20 | 2025-11-11
11/11/2025 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:24 | 2025-11-12
كان يرفع العلم الإيراني.. قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تسيطر على قارب قرصنة
02:10 | 2025-11-12
رئيس الوزراء العراقي: استعدنا ثقة العراقي بنسبة الاقتراع الكبيرة
01:46 | 2025-11-12
أستراليا وإندونيسيا توقعان اتفاقية أمنية جديدة
01:42 | 2025-11-12
تحذيرات دولية.. هل ينجح تقسيم غزة؟
01:22 | 2025-11-12
البحر الكاريبي على فوهة بركان.. فنزولا تتأهب وكولومبيا تعلق تعاونها مع واشنطن
00:01 | 2025-11-12
سقوط مفاجئ لبرج حفار بترولي في مصر يوقع اصابات
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 09:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 09:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 09:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24