أستراليا وإندونيسيا توقعان اتفاقية أمنية جديدة
Lebanon 24
12-11-2025
|
01:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
أستراليا
وإندونيسيا اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية أمنية جديدة تلزم البلدين بالتشاور في حال تعرض أي منهما لتهديد. وجاء ذلك خلال
مؤتمر صحفي
مشترك عقده رئيس الوزراء
الأسترالي
أنتوني
ألبانيزي والرئيس الإندونيسي
برابوو سوبيانتو
في سيدني.
وصف ألبانيزي المعاهدة بأنها توسيع مهم للاتفاقات الأمنية السابقة، مشيراً إلى أنها تشمل التزاماً بإجراء حوار أمني منتظم بين زعيمي البلدين. وأضاف أن أي تهديد للأمن سيُناقش بين الطرفين، مع دراسة الإجراءات الممكن اتخاذها سواء بشكل منفرد أو مشترك.
من جانبه، أكد الرئيس الإندونيسي أن المعاهدة ستساهم في تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن، مشدداً على حرص بلاده وأستراليا على الحفاظ على أفضل العلاقات لضمان أمن واستقرار البلدين والمنطقة.
