أستراليا وإندونيسيا توقعان اتفاقية أمنية جديدة

Advertisement

أعلنت وإندونيسيا اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية أمنية جديدة تلزم البلدين بالتشاور في حال تعرض أي منهما لتهديد. وجاء ذلك خلال مشترك عقده رئيس الوزراء ألبانيزي والرئيس الإندونيسي في سيدني.وصف ألبانيزي المعاهدة بأنها توسيع مهم للاتفاقات الأمنية السابقة، مشيراً إلى أنها تشمل التزاماً بإجراء حوار أمني منتظم بين زعيمي البلدين. وأضاف أن أي تهديد للأمن سيُناقش بين الطرفين، مع دراسة الإجراءات الممكن اتخاذها سواء بشكل منفرد أو مشترك.من جانبه، أكد الرئيس الإندونيسي أن المعاهدة ستساهم في تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن، مشدداً على حرص بلاده وأستراليا على الحفاظ على أفضل العلاقات لضمان أمن واستقرار البلدين والمنطقة.