عربي-دولي

رئيس الوزراء العراقي: استعدنا ثقة العراقي بنسبة الاقتراع الكبيرة

Lebanon 24
12-11-2025 | 02:10
رحب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بارتفاع المشاركة، معتبراً أنه خطوة تدل على استعادة ثقة المواطنين.
وقال السوداني في منشور على حسابه في إكس ليل الثلاثاء الأربعاء، إن الشعب العراقي سجل خطوة أخرى نحو حماية نظامه الدستوري الديمقراطي، بتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب الـ 55%

كما اعتبر أن هذه المشاركة المرتفعة تعتبر "نجاحاً مضافاً على طريق استعادة ثقة المواطن الذي وضعته الحكومة في سلم أولوياتها".

إلى ذلك، رأى أن "هذه المشاركة الواعية والمسؤولة تستحق التقدير والعرفان".
 
