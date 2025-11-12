رئيس الوزراء العراقي: استعدنا ثقة العراقي بنسبة الاقتراع الكبيرة

رحب رئيس الوزراء بارتفاع المشاركة، معتبراً أنه خطوة تدل ثقة المواطنين.

وقال السوداني في منشور على حسابه في إكس ليل الثلاثاء الأربعاء، إن الشعب العراقي سجل خطوة أخرى نحو حماية نظامه الدستوري ، بتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب الـ 55%



كما اعتبر أن هذه المشاركة المرتفعة تعتبر "نجاحاً مضافاً على طريق استعادة ثقة المواطن الذي وضعته الحكومة في سلم أولوياتها".



إلى ذلك، رأى أن "هذه المشاركة الواعية والمسؤولة تستحق التقدير والعرفان".