كان يرفع العلم الإيراني.. قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تسيطر على قارب قرصنة

قامت قوة بحرية تابعة للاتحاد بالسيطرة على قارب شراعي يرفع ، استخدمه قراصنة الأسبوع الماضي لمهاجمة ناقلة منتجات نفطية قبالة سواحل الصومال ثم تركوه لاحقا.وقالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم "عملية أتالانتا"، إن طاقم القارب الشراعي بخير، مضيفة أنها تعمل مع السلطات الصومالية لتعقب القراصنة.وذكرت في بيان، أمس الثلاثاء: "تم تعقب القارب الشراعي الذي تركه من يشتبه بأنهم قراصنة على الساحل للصومال، عن كثب ومراقبته بواسطة سفينة القيادة بالعملية، وسفينة حربية تابعة للبحرية الهندية".وكان القراصنة قد استولوا على القارب الشراعي المخصص للصيد في أوائل شهر تشرين الثاني الجاري، واستخدموه بعد أيام للصعود على متن الناقلة "هيلاس أفروديت" التي ترفع علم مالطا، التي كانت تحمل البنزين إلى جنوب إفريقيا من .وأمنت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي الناقلة يوم الجمعة الماضي.