عربي-دولي

على الرغم من زيارة الشرع.. آخر معرقلي إلغاء قانون قيصر لم يغير رأيه

Lebanon 24
12-11-2025 | 02:36
أوضح محمد غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، أن موقف النائب برايان ماست لم يتغير.
وكتب غانم في منشور على إكس، "للأسف حتى الساعة لم يغيّر النائب برايان ماست موقفه المعارض لإلغاء قانون قيصر إلغاء غير مشروط".
 
كما شدد على ضرورة ممارسة الجالية السورية في الولايات المتحدة مزيداً من الضغط.

أتى ذلك، بعدما أوضح المبعوث الأميركي توم براك في وقت سابق أمس "أن رعاية ماست أساسية للخطوة التالية المتمثلة في إلغاء الكونغرس الأميركي بشكل كامل قانون قيصر، الذي فرض عقوبات على سوريا إبان عهد النظام السابق، موجهاً الشكر للنائب الجمهوري ما فهم أنه إشارة إلى أن موقفه لان وتغير.
