تعليق مهام وزير العدل الأوكراني بسبب تورطه في فضيحة فساد كبيرة

وكتبت عبر منصات التواصل الاجتماعي :"تقرر تعليق مهام جيرمان غالوشينكو كوزير للعدل، وذلك غداة اتهامه من الأوكرانية بتحصيل منافع شخصية من مينديتش، الحليف للرئيس ، المتهم بتدبير مخطط أدى إلى اختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة".