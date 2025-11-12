Advertisement

عربي-دولي

تعليق مهام وزير العدل الأوكراني بسبب تورطه في فضيحة فساد كبيرة

Lebanon 24
12-11-2025 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1441227-638985391663368917.webp
Doc-P-1441227-638985391663368917.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو اليوم تعليق مهام وزير العدل جيرمان غالوشينكو، الذي تولى سابقًا حقيبة الطاقة لمدة أربع سنوات، على خلفية فضيحة فساد كبيرة تهز قطاع الطاقة في البلاد، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".
Advertisement

وكتبت عبر منصات التواصل الاجتماعي :"تقرر تعليق مهام جيرمان غالوشينكو كوزير للعدل، وذلك غداة اتهامه من النيابة العامة الأوكرانية بتحصيل منافع شخصية من تيمور مينديتش، الحليف الرئيسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي، المتهم بتدبير مخطط أدى إلى اختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة".
مواضيع ذات صلة
بالذكاء الاصطناعي.. فضيحة غش جماعية كبيرة هذه تفاصيلها
lebanon 24
12/11/2025 12:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب استهداف الصحافيين.. وزارة العدل تدرس مقاضاة إسرائيل
lebanon 24
12/11/2025 12:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير أوكراني: هجمات روسية كبيرة على منشآت طاقة أوكرانية ⁧‫
lebanon 24
12/11/2025 12:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب "سبائك ذهبية".. فيتنام تحاكم مسؤولين بتهم فساد
lebanon 24
12/11/2025 12:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

جيرمان غالوشينكو

النيابة العامة

الأوكرانية

فولوديمير

زيلينسكي

النيابة

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:10 | 2025-11-12
04:44 | 2025-11-12
04:32 | 2025-11-12
04:31 | 2025-11-12
03:53 | 2025-11-12
03:35 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24