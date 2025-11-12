Advertisement

حول الهدنة.. ملاحظات من الحكومة السودانية إلى الرباعية

Lebanon 24
12-11-2025 | 03:35
Doc-P-1441246-638985416045704515.webp
Doc-P-1441246-638985416045704515.webp
بعدما أكدت وزارة الخارجية السودانية الأسبوع الماضي أن الحكومة لا تتحفظ على الهدنة بأبعادها الإنسانية"، التي طرحتها اللجنة الرباعية التي تضم "السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة"، كشفت مصادر مطلعة أنها قدمت 4 ملاحظات.
وأوضحت المصادر السودانية أن الحكومة اشترطت سحب الدعم السريع قواتها من المناطق التي احتلتها مؤخراً، وفق ما نقلت صحيفة "السوداني".

كما طالبت الحكومة السودانية بتجميع قوات الدعم السريع في مناطق محددة. واشترطت نشر الشرطة في جميع المناطق التي تنسحب منها الدعم السريع.
إلى ذلك، طالبت بإنشاء آلية دولية لمراقبة الهدنة، ومنع التسليح الخارجي وتدفق الأسلحة إلى الدعم السريع.

وكان المستشار الإعلامي في وزارة الخارجية السودانية، عمار العركي، أوضح سابقاً أن "الحكومة لم ترفض الهدنة الإنسانية إنما تتحفظ على إمكانية أن تكون موافقة الدعم السريع حجة لتعيد ترتيب أوضاعها العسكرية والسياسية".

وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر
أتت تلك التصريحات بعدما أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على مبادرة الهدنة الإنسانية التي طرحتها مجموعة الرباعية الدولية، وتنص على وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر وبدء حوار سوداني - سوداني يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال 9 أشهر.
