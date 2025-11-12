تفكيك أكثر من 1000 لغم وعبوة في الفاشر.. ونازحون بلا مياه

Advertisement

تواصل الفرق الميدانية العمل على إزالة الألغام والمتفجرات داخل مدينة ، مركز غربي ، وفتح الطرقات وإزالة الأجسام الغربية داخل المدينة.وكشف قائد الفرق الميدانية عن إزالة أكثر من ألف لغم أرضي وعبوة ناسفة في الطرقات والمناطق الحيوية حتى الآن.أما إنسانياً، فأعلنت للإغاثة والعمليات الإنسانية في تصريحات صحافية أن عدداً من الشحنات الغذائية التابعة للمنظمات الإنسانية وصلت للمدنين داخل الفاشر وفي القرى المنتشرة حولها.فيما ذكر بعض بمراكز الإيواء داخل الأحياء أنه رغم توفر الغذاء فإنهم ما زالوا يفتقرون للمياه النظيفة للحد من انتشار مرض الذي تفشى ببعض المراكز، فضلاً عن الحاجة الكبيرة لتوفير علاج سوء التغذية الحاد بالنسبة للأطفال.