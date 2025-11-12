24
عربي-دولي
تفكيك أكثر من 1000 لغم وعبوة في الفاشر.. ونازحون بلا مياه
Lebanon 24
12-11-2025
|
03:53
A-
A+
تواصل الفرق الميدانية العمل على إزالة الألغام والمتفجرات داخل مدينة
الفاشر
، مركز
ولاية شمال دارفور
غربي
السودان
، وفتح الطرقات وإزالة الأجسام الغربية داخل المدينة.
وكشف قائد الفرق الميدانية عن إزالة أكثر من ألف لغم أرضي وعبوة ناسفة في الطرقات والمناطق الحيوية حتى الآن.
أما إنسانياً، فأعلنت
الوكالة السودانية
للإغاثة والعمليات الإنسانية في تصريحات صحافية أن عدداً من الشحنات الغذائية التابعة للمنظمات الإنسانية وصلت للمدنين داخل الفاشر وفي القرى المنتشرة حولها.
فيما ذكر بعض
النازحين
بمراكز الإيواء داخل الأحياء أنه رغم توفر الغذاء فإنهم ما زالوا يفتقرون للمياه النظيفة للحد من انتشار مرض
الكوليرا
الذي تفشى ببعض المراكز، فضلاً عن الحاجة الكبيرة لتوفير علاج سوء التغذية الحاد بالنسبة للأطفال.
