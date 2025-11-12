Advertisement

عربي-دولي

تفكيك أكثر من 1000 لغم وعبوة في الفاشر.. ونازحون بلا مياه

Lebanon 24
12-11-2025 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1441248-638985418670828052.webp
Doc-P-1441248-638985418670828052.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل الفرق الميدانية العمل على إزالة الألغام والمتفجرات داخل مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور غربي السودان، وفتح الطرقات وإزالة الأجسام الغربية داخل المدينة.
Advertisement

وكشف قائد الفرق الميدانية عن إزالة أكثر من ألف لغم أرضي وعبوة ناسفة في الطرقات والمناطق الحيوية حتى الآن.

أما إنسانياً، فأعلنت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية في تصريحات صحافية أن عدداً من الشحنات الغذائية التابعة للمنظمات الإنسانية وصلت للمدنين داخل الفاشر وفي القرى المنتشرة حولها.

فيما ذكر بعض النازحين بمراكز الإيواء داخل الأحياء أنه رغم توفر الغذاء فإنهم ما زالوا يفتقرون للمياه النظيفة للحد من انتشار مرض الكوليرا الذي تفشى ببعض المراكز، فضلاً عن الحاجة الكبيرة لتوفير علاج سوء التغذية الحاد بالنسبة للأطفال.
مواضيع ذات صلة
شبكة أطباء السودان: وصول أكثر من 640 نازحا من الفاشر لمدينة الدبة بالولاية الشمالية
lebanon 24
12/11/2025 12:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أطباء بلا حدود: أكثر من 5 آلاف نازح من الفاشر وصلوا إلى طويلة خلال أسبوع واحد فقط
lebanon 24
12/11/2025 12:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من مليون نازح من الفاشر.. ومسيرات على الأبيض
lebanon 24
12/11/2025 12:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تفكيك مخيم غير قانوني للنازحين السوريين في منطقة غزة
lebanon 24
12/11/2025 12:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية شمال دارفور

الوكالة السودانية

الكوليرا

النازحين

السودان

سوداني

الغربي

الفاشر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:10 | 2025-11-12
04:44 | 2025-11-12
04:32 | 2025-11-12
04:31 | 2025-11-12
03:35 | 2025-11-12
03:24 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24