انضمام دمشق إلى التحالف ضد داعش.. هذا ما كشفه وزير سوري

أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى ان بلاده انضمت إلى التحالف الدولي ضد "داعش" خلال زيارة الرئيس أحمد التاريخية إلى .وذكر المصطفى في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أن الشرع التقى الرئيس الأميركي الإثنين، وأعلن عن "رغبة بلاده ونواياها واستعدادها" للانضمام إلى 89 دولة أخرى تشكل التحالف، التي التزمت بمحاربة داعش، لكن لم يتم توقيع اتفاق".ولفت إلى أن "التحالف السياسي يختلف عن عملية العزم المتأصل، وهي غرفة عمليات عسكرية"، في إشارة إلى المهمة العسكرية التي تقودها ضد "داعش" في والعراق، التي تعاونت فيها لسنوات مع قوات سوريا التي يقودها الأكراد شمال شرقي سوريا، وقوات الأمن .وأضاف المصطفى أن "هناك تنسيقا بين الولايات المتحدة والحكومة في الوقت الحاضر في بعض الحالات"، بشأن العمليات ضد "داعش".لكنه أكد: "سوريا ليست جزءا من عملية العزم المتأصل التي تنفذ عمليات هذا التحالف".ولم تعلن الولايات المتحدة بشكل علني عن انضمام سوريا إلى التحالف.وكان مسؤول أميركي أفاد، الإثنين الماضي، أن سوريا ستنضم إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" خلال زيارة الشرع إلى واشنطن.