عربي-دولي

انضمام دمشق إلى التحالف ضد داعش.. هذا ما كشفه وزير سوري

Lebanon 24
12-11-2025 | 04:31
أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى ان بلاده انضمت إلى التحالف الدولي ضد "داعش" خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع التاريخية إلى واشنطن.
وذكر المصطفى في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أن الشرع التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين، وأعلن عن "رغبة بلاده ونواياها واستعدادها" للانضمام إلى 89 دولة أخرى تشكل التحالف، التي التزمت بمحاربة داعش، لكن لم يتم توقيع اتفاق".

ولفت إلى أن "التحالف السياسي يختلف عن عملية العزم المتأصل، وهي غرفة عمليات عسكرية"، في إشارة إلى المهمة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد "داعش" في سوريا والعراق، التي تعاونت فيها لسنوات مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد شمال شرقي سوريا، وقوات الأمن العراقية.

وأضاف المصطفى أن "هناك تنسيقا بين الولايات المتحدة والحكومة السورية في الوقت الحاضر في بعض الحالات"، بشأن العمليات ضد "داعش".

لكنه أكد: "سوريا ليست جزءا من عملية العزم المتأصل التي تنفذ عمليات هذا التحالف".

ولم تعلن الولايات المتحدة بشكل علني عن انضمام سوريا إلى التحالف.

وكان مسؤول أميركي أفاد، الإثنين الماضي، أن سوريا ستنضم إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" خلال زيارة الشرع إلى واشنطن.


