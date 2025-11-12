Advertisement

عربي-دولي

مفاجأة... أقدم مؤسسة إعلامية عسكرية في إسرائيل ستغلق أبوابها!

Lebanon 24
12-11-2025 | 04:32
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قراره إغلاق الإذاعة الوطنية التابعة للجيش، التي انطلق بثها عام 1950، وفق ما أفادت به الإذاعة نفسها اليوم الأربعاء.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، ينص القرار على وقف البث بشكل نهائي في الأول من آذار 2026، وتشكيل فريق متخصص داخل وزارة الدفاع لتطبيق الخطوة وضمان انتقال منظم وسلس.


وبحسب تصريحات الوزير كاتس، التي نقلتها هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن إذاعة "غالي تساهال" أُنشئت أصلا كوسيلة إعلام عسكرية تابعة للحكومة لخدمة جنود الجيش الإسرائيلي وعائلاتهم، باعتبارها "مكبرا لصوت الجيش وأذنا لجنوده"، لا كمنصة للتعبير عن آراء ومواقف انتقادية موجّهة ضد الجيش وعناصره.


وأوضح كاتس: "استمرار عمل الإذاعة يورط الجيش، ضد إرادته، في الخطاب السياسي، ويلحق ضررا جسيما بمكانته كجيش شعبي يحظى بتأييد واسع عبر الطيف السياسي والاجتماعي".


تجدر الإشارة إلى أن الإذاعة تعتبر من أبرز المؤسسات الإعلامية في إسرائيل، وهي إذاعة وطنية تابعة لجيش الدفاع، تبث على مدار الساعة، وتقدم نشرات إخبارية عسكرية وسياسية، وتعليقات، وتقارير عن الوضع المروري، بالإضافة إلى برامج تعليمية وترفيهية. وتمول الإذاعة من ميزانية وزارة الدفاع، علاوة على إيرادات الإعلانات. 
