رئيسة وزراء اليابان: النقاش لم يعد حول ما إذا كنا سنعترف بدولة فلسطينية بل متى

Advertisement

قالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، خلال جلسة برلمانية، إن بلادها دخلت مرحلة دراسة موعد الاعتراف بدولة فلسطينية، حسبما نقلته وكالة أنباء " "، الأربعاء.وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت ستتبع خطوات دول أخرى في الاعتراف بفلسطين كدولة، أوضحت تاكايشي: "سندرس بشكل شامل التوقيت الأكثر تأثيرا والآلية المناسبة للاعتراف".وأضافت أن " لم يعد حول ما إذا كانت اليابان ستعترف بدولة فلسطينية، بل حول متى سيتم ذلك".