25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رئيسة وزراء اليابان: النقاش لم يعد حول ما إذا كنا سنعترف بدولة فلسطينية بل متى
Lebanon 24
12-11-2025
|
05:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت رئيسة الوزراء
اليابانية
ساناي تاكايشي، خلال جلسة برلمانية، إن بلادها دخلت مرحلة دراسة موعد الاعتراف بدولة فلسطينية، حسبما نقلته وكالة أنباء "
بلومبرغ
"، الأربعاء.
Advertisement
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت
اليابان
ستتبع خطوات دول أخرى في الاعتراف بفلسطين كدولة، أوضحت تاكايشي: "سندرس بشكل شامل التوقيت الأكثر تأثيرا والآلية المناسبة للاعتراف".
وأضافت أن "
النقاش
لم يعد حول ما إذا كانت اليابان ستعترف بدولة فلسطينية، بل حول متى سيتم ذلك".
وأكدت تاكايشي مجددا تمسك اليابان بحل الدولتين كسبيل لتسوية النزاع بين
الفلسطينيين
والإسرائيليين. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
هل ستعترف اليابان قريباً بالدولة الفلسطينية؟
Lebanon 24
هل ستعترف اليابان قريباً بالدولة الفلسطينية؟
12/11/2025 14:37:20
12/11/2025 14:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: لم يعد بوسعنا الانتظار للاعتراف بالدولة الفلسطينية
Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: لم يعد بوسعنا الانتظار للاعتراف بالدولة الفلسطينية
12/11/2025 14:37:20
12/11/2025 14:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود ومازلنا نعترف ونحث كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى فعل ذلك
Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود ومازلنا نعترف ونحث كافة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى فعل ذلك
12/11/2025 14:37:20
12/11/2025 14:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: حذّرت إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة ردا على اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: حذّرت إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة ردا على اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية
12/11/2025 14:37:20
12/11/2025 14:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلسطينيين
دولة فلسطين
الإسرائيلي
اليابانية
سكاي نيوز
حل الدولة
سكاي نيو
برلماني
تابع
قد يعجبك أيضاً
حفل زفاف يتحوّل إلى ساحة معركة في تركيا... إليكم ما جرى
Lebanon 24
حفل زفاف يتحوّل إلى ساحة معركة في تركيا... إليكم ما جرى
07:18 | 2025-11-12
12/11/2025 07:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي المواقع التي ستستهدفها أميركا في فنزويلا؟
Lebanon 24
ما هي المواقع التي ستستهدفها أميركا في فنزويلا؟
07:00 | 2025-11-12
12/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير أممي: التعافي الاقتصادي في أفغانستان "يتدهور"
Lebanon 24
تحذير أممي: التعافي الاقتصادي في أفغانستان "يتدهور"
06:43 | 2025-11-12
12/11/2025 06:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر ديبلوماسي بين أستراليا وروسيا
Lebanon 24
توتر ديبلوماسي بين أستراليا وروسيا
06:27 | 2025-11-12
12/11/2025 06:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيليّون حاولوا الإعتداء على النائب العربيّ أيمن عودة (فيديو)
Lebanon 24
إسرائيليّون حاولوا الإعتداء على النائب العربيّ أيمن عودة (فيديو)
06:11 | 2025-11-12
12/11/2025 06:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
04:40 | 2025-11-12
12/11/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
13:20 | 2025-11-11
11/11/2025 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
11:00 | 2025-11-11
11/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
05:44 | 2025-11-12
12/11/2025 05:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:18 | 2025-11-12
حفل زفاف يتحوّل إلى ساحة معركة في تركيا... إليكم ما جرى
07:00 | 2025-11-12
ما هي المواقع التي ستستهدفها أميركا في فنزويلا؟
06:43 | 2025-11-12
تحذير أممي: التعافي الاقتصادي في أفغانستان "يتدهور"
06:27 | 2025-11-12
توتر ديبلوماسي بين أستراليا وروسيا
06:11 | 2025-11-12
إسرائيليّون حاولوا الإعتداء على النائب العربيّ أيمن عودة (فيديو)
06:05 | 2025-11-12
ألمانيا تنضم إلى الجهود الدولية لتعزيز الأمن في المناطق الفلسطينية
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 14:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 14:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 14:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24