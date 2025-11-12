Advertisement

عربي-دولي

رئيسة وزراء اليابان: النقاش لم يعد حول ما إذا كنا سنعترف بدولة فلسطينية بل متى

Lebanon 24
12-11-2025 | 05:14
قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، خلال جلسة برلمانية، إن بلادها دخلت مرحلة دراسة موعد الاعتراف بدولة فلسطينية، حسبما نقلته وكالة أنباء "بلومبرغ"، الأربعاء.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت اليابان ستتبع خطوات دول أخرى في الاعتراف بفلسطين كدولة، أوضحت تاكايشي: "سندرس بشكل شامل التوقيت الأكثر تأثيرا والآلية المناسبة للاعتراف".

وأضافت أن "النقاش لم يعد حول ما إذا كانت اليابان ستعترف بدولة فلسطينية، بل حول متى سيتم ذلك".
 
وأكدت تاكايشي مجددا تمسك اليابان بحل الدولتين كسبيل لتسوية النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. (سكاي نيوز عربية) 
