عربي-دولي

ألمانيا تنضم إلى الجهود الدولية لتعزيز الأمن في المناطق الفلسطينية

Lebanon 24
12-11-2025 | 06:05
أرسلت ألمانيا عدداً من عناصر الشرطة إلى القدس للمساهمة في استقرار الوضع بالمناطق الفلسطينية، وفق ما علمت «وكالة الأنباء الألمانية» من وزارة الداخلية الألمانية.
وأفاد متحدث باسم الوزارة، رداً على استفسار، بأن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قرر، بالتنسيق مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إرسال فريق خبراء من الشرطة الاتحادية إلى مكتب منسق الأمن الأميركي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية في القدس.

وأوضح المتحدث أن الفريق، الذي يضم في البداية أربعة من أفراد الشرطة، وصل إلى هناك قبل نحو أسبوعين، مشيراً إلى أن مهمة الفريق تتمثل في تطوير مساهمة ألمانيا في تعزيز السلطات الأمنية المدنية، استناداً إلى دعم الشرطة الألمانية المستمر منذ أكثر من 15 عاماً في المناطق الفلسطينية.

ولم يتضح بعدُ الشكل النهائي لهذه المساهمة.

وعادت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح إلى العمل، منذ مطلع عام 2025، وتتمثل مهمتها الرئيسية في الوجود بصفة طرف محايد عند معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، لكنها حالياً في وضع الاستعداد. (الشرق الأوسط)
الاتحاد الأوروبي

وزارة الداخلية

وكالة الأنباء

وزير الخارجية

وزير الداخلية

الشرق الأوسط

الألمانية

