ألمانيا تنضم إلى الجهود الدولية لتعزيز الأمن في المناطق الفلسطينية

أرسلت ألمانيا عدداً من عناصر الشرطة إلى للمساهمة في استقرار الوضع بالمناطق ، وفق ما علمت « الألمانية» من .وأفاد متحدث باسم الوزارة، رداً على استفسار، بأن الألماني ألكسندر دوبرينت قرر، بالتنسيق مع الألماني يوهان فاديفول، إرسال فريق خبراء من الشرطة الاتحادية إلى مكتب منسق الأمن الأميركي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية في القدس.وأوضح المتحدث أن الفريق، الذي يضم في البداية أربعة من أفراد الشرطة، وصل إلى هناك قبل نحو أسبوعين، مشيراً إلى أن مهمة الفريق تتمثل في تطوير مساهمة ألمانيا في تعزيز السلطات الأمنية المدنية، استناداً إلى دعم الشرطة الألمانية المستمر منذ أكثر من 15 عاماً في المناطق الفلسطينية.ولم يتضح بعدُ الشكل النهائي لهذه المساهمة.وعادت بعثة للمساعدة الحدودية في رفح إلى العمل، منذ مطلع عام 2025، وتتمثل مهمتها الرئيسية في الوجود بصفة طرف محايد عند معبر رفح بين ومصر، لكنها حالياً في وضع الاستعداد. (الشرق الأوسط)