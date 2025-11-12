Advertisement

عربي-دولي

توتر ديبلوماسي بين أستراليا وروسيا

Lebanon 24
12-11-2025 | 06:27
خسرت الحكومة الروسية قضيتها في المحكمة العليا الأسترالية، الأربعاء، بشأن مسعاها لبناء سفارة جديدة على مسافة أقل من كيلومتر من البرلمان الأسترالي.
وتستأجر روسيا منذ 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية الأسترالية أرضاً تبعد نحو 400 متر عن البرلمان، في كانبرا، وقد حصلت في عام 2011 على رخصة بناء لسفارتها الجديدة.

وفي آب 2022، حاولت الحكومة الأسترالية إلغاء العقد لعدم احترام بعض بنود رخصة البناء، إلا أن القضاء الفيدرالي ألغى هذا القرار في عام 2023.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي وقتها: «تلقت الحكومة نصيحة أمنية واضحة بشأن المخاطر التي يشكلها وجود روسي جديد على هذه المسافة القريبة من البرلمان»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأثار هذا القرار معركة قانونية بين البلدين، بينما يقول المحامون الذين يمثلون موسكو إن القانون غير دستوري.

وأيَّدت المحكمة العليا الأربعاء صلاحية القانون، ولكنها قضت أيضاً بوجوب دفع الحكومة الأسترالية تعويضات لروسيا.

وبعد إقرار القانون عام 2023، احتل دبلوماسي مجهول الهوية الأرض التي كان من المقرر أن تقام عليها السفارة، ما أحبط محاولات أستراليا لاسترجاع الأرض بسرعة.

وشوهد الدبلوماسي الذي كان يستخدم سقيفة أمنية صغيرة وسط حطام البناء، وهو يدخن السجائر في درجات حرارة متجمدة؛ لكنه غادر المكان بعد أيام من صدور الحكم. (الشرق الأوسط)
 
