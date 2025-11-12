سرقة كبيرة... إليكم ما شهده أحد أبرز المعارض في إسرائيل

Advertisement

ألقت القبض على شبكة إجرامية، عند معبر طابا الحدودي مع مصر، بعد سرقة أفرادها حقيبة تحتوي على بعشرات آلاف الدولارات، من معرض الألماس الدولي في بورصة رمات غان.وأفادت وسائل إعلام عبرية أن أنظمة الأمن التابعة للشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم واعتقالهم في غضون يومين فقط، بعد أن تمكنوا من عبور الحدود إلى مصر.ووفقًا لصحيفة " " الإسرائيلية، وقعت السرقة خلال انعقاد المعرض السنوي لمجتمع تجارة الألماس، الذي يُعدّ الحدث الأضخم من نوعه ، وشارك فيه هذا العام نحو 400 تاجر من مختلف أنحاء العالم. (روسيا اليوم)