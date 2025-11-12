22
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سرقة كبيرة... إليكم ما شهده أحد أبرز المعارض في إسرائيل
Lebanon 24
12-11-2025
|
07:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت
قوات الأمن
الإسرائيلية
القبض على شبكة إجرامية، عند معبر طابا الحدودي مع مصر، بعد سرقة أفرادها حقيبة تحتوي على
ألماس
بعشرات آلاف الدولارات، من معرض الألماس الدولي في بورصة رمات غان.
Advertisement
وأفادت وسائل إعلام عبرية أن أنظمة الأمن التابعة للشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم واعتقالهم في غضون يومين فقط، بعد أن تمكنوا من عبور الحدود إلى مصر.
ووفقًا لصحيفة "
معاريف
" الإسرائيلية، وقعت السرقة خلال انعقاد المعرض السنوي لمجتمع تجارة الألماس، الذي يُعدّ الحدث الأضخم من نوعه
في إسرائيل
، وشارك فيه هذا العام نحو 400 تاجر من مختلف أنحاء العالم. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مقتل مطلوبين... إليكم ما شهده مُخيّم شاتيلا
Lebanon 24
مقتل مطلوبين... إليكم ما شهده مُخيّم شاتيلا
12/11/2025 20:12:52
12/11/2025 20:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل إحدى الوزارات في لبنان... إليكم ما سرقه أحد السوريين (صورة)
Lebanon 24
من داخل إحدى الوزارات في لبنان... إليكم ما سرقه أحد السوريين (صورة)
12/11/2025 20:12:52
12/11/2025 20:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مشتبه بهما بسرقة متحف "اللوفر"... وهذا ما شهده مطار شارل ديغول
Lebanon 24
توقيف مشتبه بهما بسرقة متحف "اللوفر"... وهذا ما شهده مطار شارل ديغول
12/11/2025 20:12:52
12/11/2025 20:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سكان نيويورك ينتخبون رئيس بلديتهم اليوم.. ومعارض لترامب ابرز المرشحين
Lebanon 24
سكان نيويورك ينتخبون رئيس بلديتهم اليوم.. ومعارض لترامب ابرز المرشحين
12/11/2025 20:12:52
12/11/2025 20:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
روسيا اليوم
الإسرائيلية
قوات الأمن
الإسرائيلي
في إسرائيل
مات غان
معاريف
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:52 | 2025-11-12
12/11/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ تكشف.. رقعة الدمار في غزة تتسع يومًا بعد يوم!
Lebanon 24
صورٌ تكشف.. رقعة الدمار في غزة تتسع يومًا بعد يوم!
12:40 | 2025-11-12
12/11/2025 12:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية
Lebanon 24
هذه النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية
12:05 | 2025-11-12
12/11/2025 12:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "مكان سريّ" مُحصن ضد "النووي".. عنوانه في دولة عُظمى!
Lebanon 24
قصة "مكان سريّ" مُحصن ضد "النووي".. عنوانه في دولة عُظمى!
12:00 | 2025-11-12
12/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب خرج عن البروتوكول خلال لقاء الشرع.. سأله عن عدد زوجاته (فيديو)
Lebanon 24
ترامب خرج عن البروتوكول خلال لقاء الشرع.. سأله عن عدد زوجاته (فيديو)
11:32 | 2025-11-12
12/11/2025 11:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
05:44 | 2025-11-12
12/11/2025 05:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
04:40 | 2025-11-12
12/11/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
13:20 | 2025-11-11
11/11/2025 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:52 | 2025-11-12
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:40 | 2025-11-12
صورٌ تكشف.. رقعة الدمار في غزة تتسع يومًا بعد يوم!
12:05 | 2025-11-12
هذه النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية
12:00 | 2025-11-12
قصة "مكان سريّ" مُحصن ضد "النووي".. عنوانه في دولة عُظمى!
11:32 | 2025-11-12
ترامب خرج عن البروتوكول خلال لقاء الشرع.. سأله عن عدد زوجاته (فيديو)
11:00 | 2025-11-12
لبنان ضمنها.. إليكم قائمة بدول تعيشُ على "الدولرة"
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 20:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 20:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 20:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24