عربي-دولي

سرقة كبيرة... إليكم ما شهده أحد أبرز المعارض في إسرائيل

Lebanon 24
12-11-2025 | 07:38
ألقت قوات الأمن الإسرائيلية القبض على شبكة إجرامية، عند معبر طابا الحدودي مع مصر، بعد سرقة أفرادها حقيبة تحتوي على ألماس بعشرات آلاف الدولارات، من معرض الألماس الدولي في بورصة رمات غان.
وأفادت وسائل إعلام عبرية أن أنظمة الأمن التابعة للشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم واعتقالهم في غضون يومين فقط، بعد أن تمكنوا من عبور الحدود إلى مصر.

ووفقًا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، وقعت السرقة خلال انعقاد المعرض السنوي لمجتمع تجارة الألماس، الذي يُعدّ الحدث الأضخم من نوعه في إسرائيل، وشارك فيه هذا العام نحو 400 تاجر من مختلف أنحاء العالم. (روسيا اليوم)
 
 
 
