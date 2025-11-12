الطاقة الدولية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يتغير

أكدت في تقرير سري صدر اليوم الأربعاء، أن عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة في لم تستأنف بالكامل، مشيرة إلى أن تقديرات مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم تتغير.

وأضافت أن إيران لم تسمح بعد لمفتشيها بدخول المواقع النووية التي قصفتها والولايات المتحدة في حزيران الماضي، مؤكدة أن التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب "متأخر طويلة".



وجاء في التقرير الموجّه إلى ، والذي اطلعت عليه أن "عدم حصول الوكالة على إمكانية الوصول إلى هذه المواد النووية في إيران لمدة خمسة أشهر يعني أن عملية التحقق منها متأخرة منذ فترة طويلة"، مشددة على أنه "من الضروري للغاية أن تتمكن الوكالة من إجراء هذا التحقق في أقرب وقت ممكن". (العربية)