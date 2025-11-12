Advertisement

عربي-دولي

الطاقة الدولية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يتغير

Lebanon 24
12-11-2025 | 09:14
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري صدر اليوم الأربعاء، أن عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران لم تستأنف بالكامل، مشيرة إلى أن تقديرات مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم تتغير.
وأضافت أن إيران لم تسمح بعد لمفتشيها بدخول المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في حزيران الماضي، مؤكدة أن التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب "متأخر منذ فترة طويلة".

وجاء في التقرير الموجّه إلى الدول الأعضاء، والذي اطلعت عليه رويترز أن "عدم حصول الوكالة على إمكانية الوصول إلى هذه المواد النووية في إيران لمدة خمسة أشهر يعني أن عملية التحقق منها متأخرة منذ فترة طويلة"، مشددة على أنه "من الضروري للغاية أن تتمكن الوكالة من إجراء هذا التحقق في أقرب وقت ممكن". (العربية) 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة

الولايات المتحدة

الطاقة الدولية

الدول الأعضاء

منذ فترة

إسرائيل

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24