Advertisement

عربي-دولي

من بينها 4 دول عربيّة... بلدان تُواجه خطر المجاعة

Lebanon 24
12-11-2025 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1441375-638985631547699097.jpg
Doc-P-1441375-638985631547699097.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، من أن ملايين البشر قد يواجهون المجاعة في 16 بؤرة حول العالم، بينما يفاقم نقص التمويل أوضاعا متردية أصلا.

وأفادت الوكالتان في تقرير مشترك، أن النزاعات والعنف هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي الحاد في غالبية البلدان المعرضة للخطر.
Advertisement

وأدرجت الوكالتان هايتي ومالي والأراضي الفلسطينية وجنوب السودان والسودان واليمن ضمن أسوأ البلدان، حيث "يواجه السكان خطرا وشيكا لجوع كارثي".

واعتبرت أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبورما ونيجيريا والصومال وسوريا "محل قلق بالغ"، بالإضافة إلى بوركينا فاسو وتشاد وكينيا، فضلا عن لاجئي الروهينغا في بنغلادش. (سكاي نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بينها بلدان عربيّة... لماذا ترفض دولٌ إرسال قوّات إلى غزة؟
lebanon 24
12/11/2025 20:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية في غزة: 453 شهيدا بينهم 150 طفلا في قطاع غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية
lebanon 24
12/11/2025 20:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تواجه 4 جبهات في يوم واحد
lebanon 24
12/11/2025 20:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الفلسطينية: سجلنا 4 وفيات خلال 24 ساعة نتيجة المجاعة بغزة
lebanon 24
12/11/2025 20:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطية

الفلسطينية

الديمقراطي

سكاي نيوز

أفغانستان

ديمقراطي

السودان

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:52 | 2025-11-12
12:40 | 2025-11-12
12:05 | 2025-11-12
12:00 | 2025-11-12
11:32 | 2025-11-12
11:00 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24