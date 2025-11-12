من بينها 4 دول عربيّة... بلدان تُواجه خطر المجاعة

Advertisement

حذرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، من أن ملايين البشر قد يواجهون المجاعة في 16 بؤرة حول العالم، بينما يفاقم نقص التمويل أوضاعا متردية أصلا.وأفادت الوكالتان في تقرير مشترك، أن النزاعات والعنف هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي الحاد في غالبية البلدان المعرضة للخطر.وأدرجت الوكالتان هايتي ومالي والأراضي وجنوب والسودان واليمن ضمن أسوأ البلدان، حيث "يواجه السكان خطرا وشيكا لجوع كارثي".واعتبرت وجمهورية الكونغو وبورما ونيجيريا والصومال وسوريا "محل قلق بالغ"، بالإضافة إلى بوركينا فاسو وتشاد وكينيا، فضلا عن لاجئي الروهينغا في بنغلادش. (سكاي نيوز)