زيلينسكي يدعو لإقالة وزيرين

في خطوة جديدة تعكس تشدد في مواجهة الفساد، دعا الرئيس الأوكراني الأربعاء وزيري العدل والطاقة إلى الاستقالة، على خلفية فضيحة فساد واسعة في قطاع الطاقة الذي أنهكته الحرب.

Advertisement

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الوزيرين لا يمكن أن يبقيا في منصبيهما، مؤكداً أن من "غير المقبول إطلاقاً استمرار بعض مخططات الفساد في قطاع الطاقة" في وقت يواجه فيه الأوكرانيون انقطاعات يومية للكهرباء، بسبب الهجمات الروسية. (العربية)