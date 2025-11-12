Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يدعو لإقالة وزيرين

Lebanon 24
12-11-2025 | 10:02
في خطوة جديدة تعكس تشدد كييف في مواجهة الفساد، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء وزيري العدل والطاقة إلى الاستقالة، على خلفية فضيحة فساد واسعة في قطاع الطاقة الذي أنهكته الحرب.
وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الوزيرين لا يمكن أن يبقيا في منصبيهما، مؤكداً أن من "غير المقبول إطلاقاً استمرار بعض مخططات الفساد في قطاع الطاقة" في وقت يواجه فيه الأوكرانيون انقطاعات يومية للكهرباء، بسبب الهجمات الروسية. (العربية) 
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير

الروس

كييف

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24