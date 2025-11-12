Advertisement

عربي-دولي

"بنك أهداف" بضغطة زر.. إسرائيل تستعد "لهجوم" في هذه المنطقة

Lebanon 24
12-11-2025 | 13:24
أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء، بأن سلاح الجو الإسرائيلي شرع في بناء ما يسمى "بنك أهداف" داخل الضفة الغربية المحتلة قرب الحدود مع الأردن، في خطوة تهدف إلى منع تكرار سيناريو هجوم 7 تشرين أول 2023.
وقالت قناة "i24NEWS" إن الجيش الإسرائيلي باشر تدريبات غير مسبوقة تحاكي تنفيذ ضربات جوية داخل المستوطنات الإسرائيلية الواقعة قرب الحدود الأردنية، ضمن خطة تهدف إلى رفع جاهزية القوات في حال وقوع هجوم مشابه لهجوم حماس.

وبيّنت القناة أن هذا النهج يأتي ضمن عملية مراجعة استخلاص الدروس من أحداث السابع من تشرين أول، موضحةً أن الفكرة تقوم على ضمان قدرة سلاح الجو على إطلاق نيران كثيفة وشن غارات متواصلة حتى في حال انهيار منظومة القيادة المركزية.

وبحسب السيناريو التدريبي، يُفترض أن يوجّه الطيران الإسرائيلي عشرات الضربات في الساعات الأولى من أي هجوم محتمل، قبل أن تتوسع العمليات لتشمل مئات الأهداف لاحقًا.

ويقدّر سلاح الجو أن قواته ستصبح قادرة بنهاية العام على تنفيذ غارات آلية "بضغطة زر"، وتزويد الوحدات البرية بأهداف محددة في الوقت الحقيقي. كما يُتوقع أن يُطبَّق هذا التكتيك بدايةً على الحدود الشرقية، ثم يُعمَّم في مناطق أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتواصل فيه الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ قرابة عامين، والتي أوقعت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني معظمهم من المدنيين، مقابل 1221 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي وفق بيانات رسمية.
 
