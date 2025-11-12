21
الإستعداد لما هو قادم.. تدريبات ميدانية "لليوم الأسود" في مدينة إسرائيلية
Lebanon 24
12-11-2025
|
13:54
كثّفت وحدة الإنقاذ المدنية في
بلدية حيفا
تدريباتها الميدانية ضمن استعدادات المدينة لسيناريوهات الهجمات الصاروخية والكوارث الطبيعية، في مشهد وصفته صحيفة
معاريف
بأنه "أقرب إلى فيلم حربي" بعد محاكاة انهيار مبانٍ وسقوط صواريخ وصفارات إنذار متتالية.
وبحسب الصحيفة، شارك عشرات المتطوعين في تدريب استمر يومين داخل منشأة تحاكي موقع دمار شامل، بهدف رفع الجهوزية العملياتية وضمان سرعة الاستجابة خلال الطوارئ.
تضم الوحدة، التي تأسست عام 2019، نحو 100 متطوع مدرَّب على تنفيذ مهام إنقاذ مستقلة حتى وصول قوات
الجبهة الداخلية
، وتُعدّ بحسب بلدية حيفا قوة احتياط مدنية متخصصة في البحث والإنقاذ وإنقاذ الأرواح.
كما نظّمت البلدية بالتوازي ورشًا لتدريب السكان على الإسعافات الأولية والإنقاذ الذاتي في أحياء غرب حيفا و"هدار"، شملت توجيهات عملية وميدانية لتمكين الأهالي من التعامل مع انهيارات أو هجمات مفاجئة.
وأكد مدير
قسم الأمن
في البلدية يائير زيلبرمان أن "الجاهزية المسبقة والتدريب المستمر هما الضمان لإنقاذ الأرواح"، مشيرًا إلى أن المتطوعين يمثلون "رصيدًا استراتيجيًا يعزز صمود المدينة في مواجهة أي طارئ".
(معاريف)
