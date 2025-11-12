للمرّة الثانية.. هزة أرضية تضرب هذه الدولة العربية!

Advertisement

شعر سكان شمالي مصر، اليوم الأربعاء، بهزتين أرضيتين متتاليتين مصدرهما ، من دون أن تُسجَّل أي أضرار مادية أو بشرية.وأوضح الفلكية والجيوفيزيقية أن الهزة الثانية وقعت مساء اليوم غرب ، وبلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 14 كيلومترًا، مشيرًا إلى أن عدداً من المواطنين في المحافظات الشمالية شعروا بها.وكان المعهد قد أعلن في وقت سابق عن هزة أرضية أولى في المنطقة نفسها، بقوة 5.2 درجات وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات، عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر.وأكد المعهد أن كلا الهزتين لم تتسببا بأي أضرار، موضحًا أن مركزهما يقع في نطاق النشاط الزلزالي المعروف قرب السواحل القبرصية، وهو ما يفسّر تكرار الشعور بالهزات في المناطق الساحلية خلال الفترات الأخيرة. (روسيا اليوم)