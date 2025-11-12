21
عربي-دولي
للمرّة الثانية.. هزة أرضية تضرب هذه الدولة العربية!
Lebanon 24
12-11-2025
|
13:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
شعر سكان شمالي مصر، اليوم الأربعاء، بهزتين أرضيتين متتاليتين مصدرهما
البحر المتوسط
، من دون أن تُسجَّل أي أضرار مادية أو بشرية.
وأوضح
المعهد القومي للبحوث
الفلكية والجيوفيزيقية أن الهزة الثانية وقعت مساء اليوم غرب
جزيرة
قبرص
، وبلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 14 كيلومترًا، مشيرًا إلى أن عدداً من المواطنين في المحافظات الشمالية شعروا بها.
وكان المعهد قد أعلن في وقت سابق
من اليوم
عن هزة أرضية أولى في المنطقة نفسها، بقوة 5.2 درجات وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات، عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر.
وأكد المعهد أن كلا الهزتين لم تتسببا بأي أضرار، موضحًا أن مركزهما يقع في نطاق النشاط الزلزالي المعروف قرب السواحل القبرصية، وهو ما يفسّر تكرار الشعور بالهزات في المناطق الساحلية
المصرية
خلال الفترات الأخيرة. (روسيا اليوم)
