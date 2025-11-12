داعيا أميركا لعدم تصعيد النزاع في أوكرانيا.. لافروف يُحذر: أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا

Advertisement

حذر الروسي سيرغي لافروف من ان تتأهب لحرب كبرى ضد ، مطالبا بعدم اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد النزاع في .وقال لافروف، في مقابلة، إن أوروبا "تخرب كل جهود صنع السلام، وترفض الاتصالات المباشرة مع . هم يفرضون عقوبات جديدة ترتد على اقتصاداتهم بشكل أكبر، ويتأهبون علانية لحرب أوروبية كبرى جديدة ضد روسيا".وأشار إلى أن موسكو مستعدة لاستئناف الاتصالات مع أوروبا "عندما ينتهي جنون الرهاب من روسيا. لا توجد طريقة أخرى لوصف ذلك".كما قال إن الرئيس الأميركي دعا دوما إلى الحوار مع روسيا، وسعى إلى فهم الموقف الروسي حيال أوكرانيا بشكل كامل، و"أظهر التزاما بإيجاد حل سلمي مستدام".ونقلت وكالة تاس للأنباء عن لافروف قوله: "نحن ننشد إحكام المنطق السليم وأن يسود التمسك بهذا الموقف في ، وأن يمتنعوا عن أي أعمال يمكن أن تصعد الصراع إلى مستوى جديد".وأضاف لافروف ان أقر بأن أحد الأسباب وراء حملة روسيا هو توسع حلف شمال الأطلسي ونشر بنيته التحتية بالقرب من حدودها.ونقلت الوكالة عن لافروف قوله: "هذا في جوهره هو ما كان يحذر منه وروسيا على مدى السنوات العشرين الماضية".