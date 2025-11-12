Advertisement

عربي-دولي

داعيا أميركا لعدم تصعيد النزاع في أوكرانيا.. لافروف يُحذر: أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا

Lebanon 24
12-11-2025 | 23:05
Doc-P-1441560-638986113769662429.jpg
Doc-P-1441560-638986113769662429.jpg photos 0
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من ان أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا، مطالبا الولايات المتحدة بعدم اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد النزاع في أوكرانيا.
وقال لافروف، في مقابلة، إن أوروبا "تخرب كل جهود صنع السلام، وترفض الاتصالات المباشرة مع موسكو. هم يفرضون عقوبات جديدة ترتد على اقتصاداتهم بشكل أكبر، ويتأهبون علانية لحرب أوروبية كبرى جديدة ضد روسيا".

وأشار إلى أن موسكو مستعدة لاستئناف الاتصالات مع أوروبا "عندما ينتهي جنون الرهاب من روسيا. لا توجد طريقة أخرى لوصف ذلك".

كما قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا دوما إلى الحوار مع روسيا، وسعى إلى فهم الموقف الروسي حيال أوكرانيا بشكل كامل، و"أظهر التزاما بإيجاد حل سلمي مستدام".

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن لافروف قوله: "نحن ننشد إحكام المنطق السليم وأن يسود التمسك بهذا الموقف في واشنطن، وأن يمتنعوا عن أي أعمال يمكن أن تصعد الصراع إلى مستوى جديد".

وأضاف لافروف ان ترامب أقر بأن أحد الأسباب وراء حملة روسيا هو توسع حلف شمال الأطلسي ونشر بنيته التحتية بالقرب من حدودها.

ونقلت الوكالة عن لافروف قوله: "هذا في جوهره هو ما كان يحذر منه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا على مدى السنوات العشرين الماضية".




