أودى بحياة 1.23 مليون شخص.. الصحة العالمية: هذا المرض هو الأكثر فتكاً بالعالم

أكدت أن مرض السل المعدي هو الأكثر فتكا بالعالم وقد أودى بحياة قرابة 1.23 مليون شخص خلال العام الماضي.وبحسب تقرير سنوي صادر عن العالمية، فقد انخفضت الوفيات الناجمة عن مرض السل بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالعام 2023، فيما تراجع عدد الإصابات بقرابة 2 بالمئة.وتفيد التقديرات بأن 10,7 ملايين شخص أصيبوا بمرض السل في أنحاء العالم في 2024، هم 5,8 ملايين رجل و3,7 ملايين امرأة و1,2 مليون طفل.والسل مرض يمكن الوقاية منه ومعالجته، وهو ناجم عن بكتيريا تؤثر في معظم الأحيان على الرئتين، وينتقل عن طريق الهواء عندما يسعل أو يعطس أو يبصق الأشخاص المصابون.وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية تيريزا كاساييفا، أمس الأربعاء: "للمرة الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى اضطرابات في ، انخفض عدد الإصابات بالسل والوفيات الناجمة عنه".