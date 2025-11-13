بعد الاحداث في شمال نيجيريا.. هذا ما قاله رئيس الاتحاد الأفريقي

Advertisement

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يوسف، إنه لا توجد إبادة جماعية في شمال نيجيريا، رافضا اتهامات الرئيس الأميركي بأن أعدادا من يقتلون في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.وقال يوسف للصحفيين في في نيويورك: "ما يحدث في الجزء من نيجيريا لا علاقة له بالفظائع التي نراها في السودان أو في مناطق من شرق الكونغو ".وأضاف: "فكروا مليا قبل الإدلاء بمثل هذه التصريحات. أول ضحايا بوكو حرام هم المسلمون وليس المسيحيون".