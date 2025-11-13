Advertisement

عربي-دولي

بعد الاحداث في شمال نيجيريا.. هذا ما قاله رئيس الاتحاد الأفريقي

Lebanon 24
13-11-2025 | 00:02
A-
A+
Doc-P-1441587-638986142861700637.webp
Doc-P-1441587-638986142861700637.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، إنه لا توجد إبادة جماعية في شمال نيجيريا، رافضا اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن أعدادا من المسيحيين يقتلون في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
Advertisement


وقال يوسف للصحفيين في الأمم المتحدة في نيويورك: "ما يحدث في الجزء الشمالي من نيجيريا لا علاقة له بالفظائع التي نراها في السودان أو في مناطق من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأضاف: "فكروا مليا قبل الإدلاء بمثل هذه التصريحات. أول ضحايا بوكو حرام هم المسلمون وليس المسيحيون".
 
مواضيع ذات صلة
مدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للجزيرة: مطلوب منا أن نشجع السودانيين على العودة لمائدة الحوار
lebanon 24
13/11/2025 13:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر بعد الانقلاب
lebanon 24
13/11/2025 13:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الإفريقي: انتخابات تنزانيا لم تراع مبادئ الاتحاد والالتزامات الدولية
lebanon 24
13/11/2025 13:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأفريقي يدعو لتحرك دولي لفك حصار تفرضه جماعات مرتبطة بالقاعدة على مالي
lebanon 24
13/11/2025 13:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الديمقراطية

الديمقراطي

المسيحيين

محمود علي

علي يوسف

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:05 | 2025-11-13
05:51 | 2025-11-13
05:48 | 2025-11-13
05:40 | 2025-11-13
05:38 | 2025-11-13
05:31 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24