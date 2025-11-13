معارك طاحنة بين روسيا وأوكرانيا.. ودولة افريقية تدخل على الخط



وفي آخر التطورات الميدانية، قال للقوات المسلحة إن الجيش الروسي استولى على ثلاث بلدات في منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، في إطار توسيع لعملياتها الهادفة إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية.



وأوضح الجنرال أولكسندر سيرسكي عبر تطبيق " " أن الضباب الكثيف أتاح للقوات الروسية التسلل إلى مواقع أوكرانية في زابوريجيا، مشيراً إلى أن الوحدات الأوكرانية تخوض "معارك طاحنة" لصد الهجوم الروسي.

وأضاف أن أعنف المعارك لا تزال تدور في مدينة بوكروفسك المحاصرة، في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، حيث وقع نحو نصف الاشتباكات على خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما شهدت مدينتا كوبيانسك وليمن في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا تصاعداً في وتيرة القتال مؤخراً.

إلى ذلك قالت كينيا، أمس الأربعاء، إن أكثر من 200 من مواطنيها يقاتلون مع روسيا في أوكرانيا، وإن وكالات التجنيد لا تزال تعمل بنشاط لاستدراج المزيد من الكينيين إلى الصراع.

وقالت الكينية في بيان: "أفادت التقارير بأن عمليات التجنيد في روسيا قد توسعت لتشمل مواطنين أفارقة، بمن فيهم كينيون".



وأضاف البيان أن "أكثر من مئتي كيني ربما انضموا إلى الجيش الروسي.. ولا تزال شبكات التجنيد نشطة في كل من كينيا وروسيا". (العربية)