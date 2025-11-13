Advertisement

عربي-دولي

معارك طاحنة بين روسيا وأوكرانيا.. ودولة افريقية تدخل على الخط

Lebanon 24
13-11-2025 | 00:20
A-
A+
Doc-P-1441589-638986154530841657.png
Doc-P-1441589-638986154530841657.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستمر المعارك الشرسة في كافة الجبهات بين الجيشين الروسي والأوكراني، فيما قالت كينيا إن أكثر من 200 من مواطنيها يقاتلون مع روسيا في أوكرانيا.
Advertisement

وفي آخر التطورات الميدانية، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية إن الجيش الروسي استولى على ثلاث بلدات في منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، في إطار توسيع موسكو لعملياتها الهادفة إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية.

وأوضح الجنرال أولكسندر سيرسكي عبر تطبيق "تليغرام" أن الضباب الكثيف أتاح للقوات الروسية التسلل إلى مواقع أوكرانية في زابوريجيا، مشيراً إلى أن الوحدات الأوكرانية تخوض "معارك طاحنة" لصد الهجوم الروسي.
 
وأضاف أن أعنف المعارك لا تزال تدور في مدينة بوكروفسك المحاصرة، في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، حيث وقع نحو نصف الاشتباكات على الجبهة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما شهدت مدينتا كوبيانسك وليمن في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا تصاعداً في وتيرة القتال مؤخراً.
 
إلى ذلك قالت كينيا، أمس الأربعاء، إن أكثر من 200 من مواطنيها يقاتلون مع روسيا في أوكرانيا، وإن وكالات التجنيد لا تزال تعمل بنشاط لاستدراج المزيد من الكينيين إلى الصراع.
 
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الكينية في بيان: "أفادت التقارير بأن عمليات التجنيد في روسيا قد توسعت لتشمل مواطنين أفارقة، بمن فيهم كينيون".

وأضاف البيان أن "أكثر من مئتي كيني ربما انضموا إلى الجيش الروسي.. ولا تزال شبكات التجنيد نشطة في كل من كينيا وروسيا". (العربية) 
مواضيع ذات صلة
جعجع: نخوض معركة طاحنة بشأن اقتراع المغتربين
lebanon 24
13/11/2025 13:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا زلت أرى فرصة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
13/11/2025 13:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يكون أساسًا لمفاوضات السلام
lebanon 24
13/11/2025 13:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا: نحاول الوصول إلى أفضل حل ممكن للحرب بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
13/11/2025 13:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الشؤون الخارجية

الشؤون الخارجية

وزارة الشؤون

القائد العام

الأوكرانية

أوكرانيا

شمال شرق

تليغرام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:05 | 2025-11-13
05:51 | 2025-11-13
05:48 | 2025-11-13
05:40 | 2025-11-13
05:38 | 2025-11-13
05:31 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24