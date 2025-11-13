Advertisement

عربي-دولي

داعية حماس لتسليم سلاحها بالكامل.. الحكومة الإسرائيلية: لا اتفاق بشأن مصير العناصر في رفح

Lebanon 24
13-11-2025 | 00:35
A-
A+
Doc-P-1441594-638986162687761488.webp
Doc-P-1441594-638986162687761488.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، هاني مرزوق، أن إسرائيل لن تسمح بإخراج عناصر من حماس بأسلحتهم، مشيراً إلى أنه لا اتفاق بشأن مصير عناصر الحركة الفلسطينية في رفح.
Advertisement
 
وقال في مقابلة مع "العربية/الحدث"، أنه يجب على حركة حماس أن تسلم سلاحها بالكامل في المرحلة الراهنة.

كما بين مرزوق أن الحركة تريد جر الجميع إلى مفاوضات فرعية، مضيفاً "حماس تماطل من أجل إعادة بناء قوتها".

وشدد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب تريد تنفيذ اتفاق السلام في غزة بشكل كامل، لكنه أشار أن ذلك يعتمد على حركة حماس.

وتابع: "أفعال حركة حماس المقبلة هي ما ستحدد ما سنفعله في غزة".
مواضيع ذات صلة
مسؤول في حماس: مستعدون لتسليم إدارة غزة بالكامل ولكن مسألة السلاح تحتاج الى وقت
lebanon 24
13/11/2025 13:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: قد لا يتم الإعلان اليوم عن اتفاق كامل بشأن غزة
lebanon 24
13/11/2025 13:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: قد لا يتم الإعلان اليوم عن اتفاق كامل بشأن غزة
lebanon 24
13/11/2025 13:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي للقناة السابعة: لا صورة كاملة لدينا بشأن منح مقاتلي حماس مرورا آمنا
lebanon 24
13/11/2025 13:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي

مكتب رئيس الوزراء

الإسرائيلية

الفلسطينية

هاني مرزوق

الإسرائيلي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:05 | 2025-11-13
05:51 | 2025-11-13
05:48 | 2025-11-13
05:40 | 2025-11-13
05:38 | 2025-11-13
05:31 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24