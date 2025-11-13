داعية حماس لتسليم سلاحها بالكامل.. الحكومة الإسرائيلية: لا اتفاق بشأن مصير العناصر في رفح

أكد المتحدث باسم ، ، أن لن تسمح بإخراج عناصر من بأسلحتهم، مشيراً إلى أنه لا اتفاق بشأن مصير عناصر الحركة في .

وقال في مقابلة مع "العربية/الحدث"، أنه يجب على حركة حماس أن تسلم سلاحها بالكامل في المرحلة الراهنة.كما بين أن الحركة تريد جر الجميع إلى مفاوضات فرعية، مضيفاً "حماس تماطل من أجل إعادة بناء قوتها".وشدد المتحدث باسم الحكومة أن تريد تنفيذ اتفاق السلام في غزة بشكل كامل، لكنه أشار أن ذلك يعتمد على حركة حماس.وتابع: "أفعال حركة حماس المقبلة هي ما ستحدد ما سنفعله في غزة".