عربي-دولي

من الطبيعي أن نحصل على مناصب في الجيش السوري.. قوات الشمال الديمقراطي: نريد الاندماج

Lebanon 24
13-11-2025 | 00:38
عبر الناطق باسم قوات الشمال الديمقراطي التابعة لـ"قسد"، محمود حبيب، عن رغبتهم في الاندماج ضمن ألوية الجيش السوري.
وقال حبيب في مقابلة مع العربية/الحدث: "من الطبيعي أن نحصل على مناصب في الجيش السوري".

كما أوضح أن المفاوضات مع دمشق ستشهد خطوات متسارعة.
