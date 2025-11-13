في طرابلس الليبية.. مقتل عسكري بارز داخل قاعدة معيتيقة

قتل عسكري ليبي بارز، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية بالعاصمة ، بعد تعرّضه لإطلاق نار في مكان عمله، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.

وقالت مصادر ميدانية محلية، إن آمر " " الصداعي تعرض لوابل من الرصاص من سلاح أحد الجنود التابعين له، إثر مشادة كلامية تطورت إلى إطلاق نار مباشر، مما أدى إلى وفاته، بينما لم تعلن السلطات الرسمية حتى الآن عن تفاصيل ودوافع حادثة القتل.ويعد الصداعي من القيادات العسكرية البارزة في غرب ، إذ تتبع "القوات الخاصة" التي يقودها رئاسة الأركان العامة وتتمركز داخل قاعدة معيتيقة، التي كانت قبل شهرين محور تصعيد مسلح بين القوات الموالية لحكومة و"جهاز الردع ومكافحة الجريمة"، قبل التوصل إلى اتفاق لخفض التوتر، تم بمقتضاه تكليف قوة محايدة لتأمينها.