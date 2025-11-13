Advertisement

عربي-دولي

في طرابلس الليبية.. مقتل عسكري بارز داخل قاعدة معيتيقة

Lebanon 24
13-11-2025 | 00:49
قتل عسكري ليبي بارز، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية بالعاصمة طرابلس، بعد تعرّضه لإطلاق نار في مكان عمله، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.
وقالت مصادر ميدانية محلية، إن آمر "القوات الخاصة" العميد محمد الصداعي تعرض لوابل من الرصاص من سلاح أحد الجنود التابعين له، إثر مشادة كلامية تطورت إلى إطلاق نار مباشر، مما أدى إلى وفاته، بينما لم تعلن السلطات الرسمية حتى الآن عن تفاصيل ودوافع حادثة القتل.

ويعد الصداعي من القيادات العسكرية البارزة في غرب ليبيا، إذ تتبع "القوات الخاصة" التي يقودها رئاسة الأركان العامة وتتمركز داخل قاعدة معيتيقة، التي كانت قبل شهرين محور تصعيد مسلح بين القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية و"جهاز الردع ومكافحة الجريمة"، قبل التوصل إلى اتفاق لخفض التوتر، تم بمقتضاه تكليف قوة محايدة لتأمينها.
