الحملة على داعش مستمرة في سوريا.. مقتل 5 واعتقال 19

أعلنت الأميركية، أن قواتها ساهمت في أكثر من 22 عملية ضد تنظيم داعش في والتي قُتل فيها خمسة من عناصر التنظيم واعتقل 19 آخرون.

وأضافت القيادة المركزية أن العمليات نُفذت في الفترة من أول تشرين الأول إلى السادس من تشرين الثاني.ووقّعت سوريا مؤخرا إعلان تعاون سياسيا مع لهزيمة تنظيم داعش، وتنفذ عمليات استباقية على مستوى البلاد ضد التنظيم.جاءت الخطوة خلال زيارة الرئيس السوري إلى ، واجتماعه مع الرئيس الأميركي .