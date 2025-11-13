Advertisement

عربي-دولي

الحملة على داعش مستمرة في سوريا.. مقتل 5 واعتقال 19

Lebanon 24
13-11-2025 | 00:50
A-
A+
Doc-P-1441601-638986177287491364.webp
Doc-P-1441601-638986177287491364.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن قواتها ساهمت في أكثر من 22 عملية ضد تنظيم داعش في سوريا والتي قُتل فيها خمسة من عناصر التنظيم واعتقل 19 آخرون.
Advertisement
 
وأضافت القيادة المركزية أن العمليات نُفذت في الفترة من أول تشرين الأول إلى السادس من تشرين الثاني.

ووقّعت سوريا مؤخرا إعلان تعاون سياسيا مع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، وتنفذ عمليات استباقية على مستوى البلاد ضد التنظيم.

جاءت الخطوة خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، واجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
مواضيع ذات صلة
الجيش الأميركي: مقتل 5 واعتقال 19 من عناصر داعش بعمليات في سوريا
lebanon 24
13/11/2025 13:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: السلطات السورية تشن حملة اعتقالات استباقية لخلايا "داعش" النائمة
lebanon 24
13/11/2025 13:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتقال مطلوب خطير في بعلبك إثر حملة أمنية مكثفة
lebanon 24
13/11/2025 13:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في الداخلية السورية: حملة أمنية لأيام في عدة محافظات للقضاء على خلايا داعش
lebanon 24
13/11/2025 13:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24

القيادة المركزية

التحالف الدولي

دونالد ترامب

تحالف الدول

أحمد الشرع

نظيم داعش

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:05 | 2025-11-13
05:51 | 2025-11-13
05:48 | 2025-11-13
05:40 | 2025-11-13
05:38 | 2025-11-13
05:31 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24