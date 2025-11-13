Advertisement

عربي-دولي

شمال البلاد.. الجيش السوداني يتصدى لمسيرات الدعم السريع

Lebanon 24
13-11-2025 | 01:10
أعلن الجيش السوداني، أن دفاعاته الجوية أسقطت جميع المسيرات التي أطلقتها قوات الدعم السريع لاستهداف مقر قيادة الفرقة 19 مشاة ومطار وسد مروي شمالي البلاد.
كما أكدت قيادة الفرقة 19 مشاة في بيان، استعدادها التام للتصدي لأي هجمات تستهدف الولاية الشمالية.
يأتي ذلك فيما دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى وقف إمدادات الأسلحة لقوات الدعم السريع، محملاً إياها مسؤولية العنف في السودان.

وقال روبيو، أمس الأربعاء، إن القوات متورطة في ارتكاب فظائع بحق المدنيين، من بينها اغتصاب النساء، مضيفاً أن انتهاكات قوات الدعم السريع ممنهجة، وأنه ليس صحيحاً أن تلك الأعمال تقوم بها عناصر غير منضبطة.

وتشهد مناطق واسعة من السودان تصاعداً في المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ امتد القتال من إقليم دارفور الذي أحكمت قوات الدعم السريع سيطرتها عليه الشهر الماضي، إلى مناطق كردفان المجاورة.
