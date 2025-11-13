شمال البلاد.. الجيش السوداني يتصدى لمسيرات الدعم السريع



Advertisement

كما أكدت قيادة الفرقة 19 مشاة في بيان، استعدادها التام للتصدي لأي هجمات تستهدف . أعلن الجيش السوداني، أن دفاعاته الجوية أسقطت جميع المسيرات التي أطلقتها لاستهداف مقر قيادة الفرقة 19 مشاة ومطار وسد مروي شمالي البلاد.كما أكدت قيادة الفرقة 19 مشاة في بيان، استعدادها التام للتصدي لأي هجمات تستهدف .

يأتي ذلك فيما دعا الأميركي إلى وقف إمدادات الأسلحة لقوات الدعم السريع، محملاً إياها مسؤولية العنف في .



وقال ، أمس الأربعاء، إن القوات متورطة في ارتكاب فظائع بحق المدنيين، من بينها اغتصاب النساء، مضيفاً أن انتهاكات قوات الدعم السريع ممنهجة، وأنه ليس صحيحاً أن تلك الأعمال تقوم بها عناصر غير منضبطة.



وتشهد مناطق واسعة من السودان تصاعداً في المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ امتد القتال من إقليم دارفور الذي أحكمت قوات الدعم السريع سيطرتها عليه الشهر الماضي، إلى مناطق كردفان المجاورة.