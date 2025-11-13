مجلس السيادة السوداني: تأمين البلاد وحدودها هدف وطني للسودانيين

قال السيادة ومساعد السوداني الفريق ياسر العطا، إن القيادة العامة قررت مواصلة العمليات العسكرية والاستعداد لعمليات لاحقة حتى تحرير كامل أراضي وتأمين حدوده الدولية.

Advertisement

وأوضح خلال تفقده اللواء الأول بمنطقة الباقير الخرطوم أن الجيش لا يرفض السلام لكنه يتمسك بسلام يحفظ أرض السودان وسيادته ومؤسساته القومية، ويصون أمن مواطنيه في كل بقعة.



كما كشف العطا أن القيادة العسكرية بذلت جهوداً كبيرة لتجنب البلاد نزيف الدماء.

وتشهد مناطق واسعة من السودان تصاعداً في المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ امتد القتال من إقليم دارفور الذي أحكمت سيطرتها عليه الشهر الماضي، إلى مناطق كردفان المجاورة.



وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت، الأسبوع الماضي، موافقتها على هدنة إنسانية اقترحتها الرباعية الدولية حول السودان (مصر، والسعودية، والإمارات، والولايات المتحدة)، لكنها واصلت هجماتها على مدن خاضعة لسيطرة الجيش، من بينها الخرطوم وعطبرة.