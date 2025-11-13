24
تسببت في حالة من الذعر بين السكان.. سلسلة هزات تضرب منطقة تركية
Lebanon 24
13-11-2025
|
02:16
ضربت هزة بقوة 4.7 على مقياس ريختر قضاء سنديرجي في ولاية باليكسير
التركية
، حسبما ذكرت وكالة
إدارة الكوارث التركية
.
وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 12.31 كيلومترا.
وبعد دقائق، ضربت هزتان أرضيتان إضافيتان بقوة 4.2 على مقياس ريختر المنطقة عينها، تلاهما زلزال آخر بقوة 4.0 على مقياس ريختر.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، لكن سلسلة الهزات تسببت في حالة من الذعر بين السكان.
