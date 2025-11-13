تسببت في حالة من الذعر بين السكان.. سلسلة هزات تضرب منطقة تركية

ضربت هزة بقوة 4.7 على مقياس ريختر قضاء سنديرجي في ولاية باليكسير ، حسبما ذكرت وكالة .

Advertisement

وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 12.31 كيلومترا.

وبعد دقائق، ضربت هزتان أرضيتان إضافيتان بقوة 4.2 على مقياس ريختر المنطقة عينها، تلاهما زلزال آخر بقوة 4.0 على مقياس ريختر.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، لكن سلسلة الهزات تسببت في حالة من الذعر بين السكان.