خطّوا شعارات عنصرية.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون مسجداً وسط الضفة الغربية

أحرق عدد من المستوطنين الإسرائيليين مسجداً خلال هجومهم على بلدة ديراستيا غرب سلفيت .وأفاد ناشط فلسطيني بأن مستوطنين أحرقوا ، فجر اليوم، مسجداً وخطّوا شعارات عنصرية على جدرانه، سلفيت .

ونقلت والمعلومات (وفا) عن الناشط في مجال مقاومة الاستيطان نظمي السلمان قوله إن الأهالي تفاجأوا فجر اليوم بإحراق الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي ديراستيا وكفل حارس، شمال غرب سلفيت.



وأضاف أن المستوطنين "سكبوا مواداً قابلة للاشتعال عند المدخل، إلا أن تدخل الأهالي حال دون انتشار النيران على بالكامل"، مشيراً إلى أنهم "خطّوا أيضاً شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على جدران المسجد".