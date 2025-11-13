Advertisement

عربي-دولي

خطّوا شعارات عنصرية.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون مسجداً وسط الضفة الغربية

Lebanon 24
13-11-2025 | 03:07
أحرق عدد من المستوطنين الإسرائيليين مسجداً خلال هجومهم على بلدة ديراستيا غرب سلفيت فجر اليوم الخميس.
وأفاد ناشط فلسطيني بأن مستوطنين أحرقوا ، فجر اليوم، مسجداً وخطّوا شعارات عنصرية على جدرانه، شمال غرب سلفيت وسط الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الناشط في مجال مقاومة الاستيطان نظمي السلمان قوله إن الأهالي تفاجأوا فجر اليوم بإحراق مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي ديراستيا وكفل حارس، شمال غرب سلفيت.

وأضاف أن المستوطنين "سكبوا مواداً قابلة للاشتعال عند المدخل، إلا أن تدخل الأهالي حال دون انتشار النيران على المسجد بالكامل"، مشيراً إلى أنهم "خطّوا أيضاً شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على جدران المسجد".
