عربي-دولي

رقم غير مسبوق.. استطلاع يكشف: مستوى السخط الشعبي في إيران يبلغ 92%

Lebanon 24
13-11-2025 | 03:52
كشف استطلاع رأي أعده مركز "إيسبا" لأبحاث الرأي العام التابع لطلاب الجامعات في إيران أن مستوى السخط الشعبي من الأوضاع العامة في البلاد وصل إلى نحو 92%، وهو رقم غير مسبوق يعكس اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والسلطات.
ووفقاً لما نشره المستشار الاجتماعي ورئيس مركز الاتصالات الشعبية في مؤسسة الرئاسة الإيرانية، محمد جواد جوادي يغانه، فإن النتائج الرئيسية للاستطلاع تشير إلى أن غالبية المواطنين قيّموا أداء المسؤولين المحليين وأعضاء البرلمان على أنه ضعيف.
وقد أُجري هذا المسح بالتزامن مع جولات الرئيس مسعود بزشكيان في ست عشرة محافظة، بهدف قياس مستوى الرضا الشعبي من أداء السلطات المحلية ومتابعة مطالب الناس. وتظهر البيانات أن تقييم المواطنين لأداء المسؤولين الإقليميين تراوح بين "ضعيف" و"متوسط"، فيما رأى نحو 59% من المشاركين أن أداء نواب البرلمان ضعيف.

وأفاد موقع "رويداد 24" الإيراني أن وصول مستوى السخط الشعبي إلى حدود 92% يدل على أنه حتى الحكومات الأكثر نشاطاً تواجه واقعاً يتسم بتراجع حاد في الثقة العامة، ما يجعل تنفيذ الإصلاحات أكثر صعوبة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.
 
