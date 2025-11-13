24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رقم غير مسبوق.. استطلاع يكشف: مستوى السخط الشعبي في إيران يبلغ 92%
Lebanon 24
13-11-2025
|
03:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف استطلاع رأي أعده مركز "إيسبا" لأبحاث الرأي العام التابع لطلاب الجامعات في
إيران
أن مستوى السخط الشعبي من الأوضاع العامة في البلاد وصل إلى نحو 92%، وهو رقم غير مسبوق يعكس اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والسلطات.
Advertisement
ووفقاً لما نشره المستشار الاجتماعي ورئيس
مركز الاتصالات
الشعبية في مؤسسة الرئاسة
الإيرانية
،
محمد جواد
جوادي
يغانه، فإن النتائج الرئيسية للاستطلاع تشير إلى أن غالبية المواطنين قيّموا أداء المسؤولين المحليين وأعضاء
البرلمان
على أنه ضعيف.
وقد أُجري هذا المسح بالتزامن مع جولات الرئيس
مسعود بزشكيان
في ست عشرة محافظة، بهدف قياس مستوى الرضا الشعبي من أداء السلطات المحلية ومتابعة مطالب الناس. وتظهر البيانات أن تقييم المواطنين لأداء المسؤولين الإقليميين تراوح بين "ضعيف" و"متوسط"، فيما رأى نحو 59% من المشاركين أن أداء نواب البرلمان ضعيف.
وأفاد موقع "رويداد 24"
الإيراني
أن وصول مستوى السخط الشعبي إلى حدود 92% يدل على أنه حتى الحكومات الأكثر نشاطاً تواجه واقعاً يتسم بتراجع حاد في الثقة العامة، ما يجعل تنفيذ الإصلاحات أكثر صعوبة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.
مواضيع ذات صلة
رقم غير مسبوق... كم بلغت واردات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل؟
Lebanon 24
رقم غير مسبوق... كم بلغت واردات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل؟
13/11/2025 13:12:24
13/11/2025 13:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: الإعصار "ميليسا" تسبب بدمار على مستويات غير مسبوقة في جامايكا
Lebanon 24
الأمم المتحدة: الإعصار "ميليسا" تسبب بدمار على مستويات غير مسبوقة في جامايكا
13/11/2025 13:12:24
13/11/2025 13:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: لا انقسام على المستوى الشعبي ولغة الحرب لا تنفع
Lebanon 24
الرئيس عون: لا انقسام على المستوى الشعبي ولغة الحرب لا تنفع
13/11/2025 13:12:24
13/11/2025 13:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناتو شرق أوسطي"؟ قبرص تكشف عن خطة غير مسبوقة للأمن الإقليمي
Lebanon 24
"ناتو شرق أوسطي"؟ قبرص تكشف عن خطة غير مسبوقة للأمن الإقليمي
13/11/2025 13:12:24
13/11/2025 13:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مركز الاتصالات
مسعود بزشكيان
طلاب الجامعات
محمد جواد
الإيرانية
البرلمان
الإيراني
الرئيسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
عراقيل واختلافات.. هل سيتم استئناف حرب غزة؟
Lebanon 24
عراقيل واختلافات.. هل سيتم استئناف حرب غزة؟
06:05 | 2025-11-13
13/11/2025 06:05:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
05:51 | 2025-11-13
13/11/2025 05:51:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوريا.. دورية إسرائيلية تقوم بأعمال تفتيش
Lebanon 24
في سوريا.. دورية إسرائيلية تقوم بأعمال تفتيش
05:48 | 2025-11-13
13/11/2025 05:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع التركية: الأولوية في غزة وقف دائم لإطلاق النار وتلبية احتياجات المدنيين
Lebanon 24
الدفاع التركية: الأولوية في غزة وقف دائم لإطلاق النار وتلبية احتياجات المدنيين
05:40 | 2025-11-13
13/11/2025 05:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إيراني جديد.. حلم "زوال إسرائيل" سيتحقق
Lebanon 24
تهديد إيراني جديد.. حلم "زوال إسرائيل" سيتحقق
05:38 | 2025-11-13
13/11/2025 05:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:52 | 2025-11-12
12/11/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
13:00 | 2025-11-12
12/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
07:30 | 2025-11-12
12/11/2025 07:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:05 | 2025-11-13
عراقيل واختلافات.. هل سيتم استئناف حرب غزة؟
05:51 | 2025-11-13
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
05:48 | 2025-11-13
في سوريا.. دورية إسرائيلية تقوم بأعمال تفتيش
05:40 | 2025-11-13
الدفاع التركية: الأولوية في غزة وقف دائم لإطلاق النار وتلبية احتياجات المدنيين
05:38 | 2025-11-13
تهديد إيراني جديد.. حلم "زوال إسرائيل" سيتحقق
05:31 | 2025-11-13
توقف عدد من طائرات "الطيران العماني".. ما السبب؟
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 13:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 13:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 13:12:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24