Advertisement

عربي-دولي

"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية

Lebanon 24
13-11-2025 | 05:51
A-
A+
Doc-P-1441737-638986352826979894.png
Doc-P-1441737-638986352826979894.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت صحيفة "معاريف" أن سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على تقليص زمن استجابة المروحيات القتالية المنتشرة في الشمال خشية هجوم محتمل لـ"حزب الله".
Advertisement
 
ووفق الصحيفة، تهدف الإجراءات إلى تأمين رد فوري على أي تسلل أو محاولة اعتداء على المستوطنات الحدودية، ومنْع تكرار سيناريو مشابه لما حدث بمحيط غزة.
 
وكان قد نفذ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة تغييرات وتدريبات على الحدود خاصة الشمالية، وسط تزايد التكهنات بتصعيد عسكري كبير في لبنان لمواجهة حزب الله.

وشملت الإجراءات، وفق مسؤولين عسكريين، تطوير قدرات المروحيات، وتموضعا لإسناد القوات البرية من أجل "سيناريوهات متعددة".

وأوضح سلاح الجو أن وحدة "الحدود والمشاركة أعدت مفهوما جديدا لحماية الحدود، بعد تقييم الفشل في صد هجوم 7 تشرين الاول 2023، حين هزمت حركة حماس فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي"، حسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأجرى سلاح الجو تغييرات جوهرية في قواعد إرسال القوات الخاصة جوا أثناء المعارك الدفاعية، ضمن "محاولة لترسيخ مبدأ رئيس الأركان القاضي بأن يكون الجيش على أهبة الاستعداد كما لو أن حربا قد تبدأ فجأة".

وتعتبر المناورات استجابة استباقية لاحتمال تصعيد مفاجئ، حيث تركز على قدرة الطائرات والمروحيات على "تنفيذ ضربات سريعة وحملات نقل لقوات خاصة إلى محاور حساسة حال تدهور الأوضاع شمالا"، وفق "معاريف".

كما حددت القوات الجوية نقاطا داخل إسرائيل في الشمال، وعلى الحدود الشرقية والضفة الغربية المحتلة.

ومع النقاش المستمر حول ميزانية الدفاع وتقديم رئيس الأركان إيال زامير خطة متعددة، بات سلاح الجو يطالب باستبدال مروحيات "أباتشي" القديمة أو حتى مضاعفة عددها، حيث يؤكد أنها "توفر استجابة مرنة لمجموعة واسعة من التهديدات وتدعم المناورة البرية في ساحات مختلفة".

وأوضح ضابط كبير في سلاح الجو لـ"معاريف"، أن عدد الطواقم والوسائل زاد "بما يقارب ضعفين ونصف"، وقال: "لديّ عشرات الجنود من الوحدات الخاصة الذين يمكنني نقلهم في أي وقت. أعرف كيف أوصلهم إلى الأماكن التي تدربت فيها هذا الأسبوع".

وأكد الضابط أن القوات تعمل على "تحويل نتائج تحقيقات الجيش وسلاح الجو إلى أوامر عمل ملزمة لجميع الوحدات".

وتابع: "ما كنا نفعله خلال العام الماضي هو أننا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ نتائج التحقيقات. هذه مهمتي. نغير العقلية ونضع منصات جوية مستقلة تعرف كيفية التنسيق مع القوات البرية بنفسها".

وأضاف أن القيادة تدرك أن تطبيق هذه الإجراءات قد يفضي إلى أخطاء، لكنها تراها ضرورية لمنع أضرار أكبر. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد لتسلم جثث من حماس
lebanon 24
13/11/2025 17:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
lebanon 24
13/11/2025 17:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "The Telegraph" تتحدث عن أزمة جديدة يواجهها الجيش الأوكراني.. هذا ما كشفته
lebanon 24
13/11/2025 17:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير بريطاني يتحدث عن تهديد وشيك لإسرائيل.. هذا ما كشفه
lebanon 24
13/11/2025 17:58:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

حزب الله

إسرائيل

بات على

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:10 | 2025-11-13
10:00 | 2025-11-13
09:43 | 2025-11-13
09:10 | 2025-11-13
09:07 | 2025-11-13
09:01 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24