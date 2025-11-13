مرض ينتشر في سوريا ويصيب العشرات.. وهذه أعراضه! (صورة)

تشهد محافظة في تفشيًا متجددًا لمرض اللشمانيا المعروف محليًا باسم "حبة حلب"، مع تسجيل 133 إصابة منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية أيلول، بحسب مديرية الصحة في المحافظة.وأوضح نائل ، الأمراض المزمنة في المديرية، أن معظم الحالات تمّت معالجتها، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت بين اللشمانيا الجلدية ذات العلاج البسيط، واللشمانيا الحشوية الأخطر التي قد تؤدي إلى الوفاة إذا انتشرت داخل الأعضاء.

ويعمل مركز مكافحة اللشمانيا في على معالجة الحالات عبر الحقن الموضعي، إلا أن سير العلاج يتأخر أحيانًا بسبب نقص مادة الآزوت اللازمة لتشغيل الجهاز المخصّص للعلاج، والتي تُؤمَّن بشكل متقطع من مديرية الزراعة.ويُعدّ المرض من الأمراض الطفيلية المزمنة التي تنتقل إلى الإنسان عبر ذبابة الرمل، وتظهر أعراضه على شكل دمامل جلدية غير مؤلمة في الوجه والمناطق المكشوفة، وقد تستمر لأشهر طويلة.وتُعزى عودة المرض إلى تفاقم التلوث البيئي في المحافظة، حيث تنتشر تجمّعات النفايات المكشوفة والمستنقعات الراكدة وتسرّبات الصرف الصحي، ما يوفّر بيئة مثالية لتكاثر الذبابة الناقلة للعدوى.في المقابل، تفتقر درعا منذ سنوات إلى حملات وقاية ومكافحة منتظمة، ما يزيد من العبء الصحي على السكان ويهدد بمزيد من الانتشار في حال استمرار الإهمال. (روسيا اليوم)