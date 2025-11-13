Advertisement

صحة

مرض ينتشر في سوريا ويصيب العشرات.. وهذه أعراضه! (صورة)

Lebanon 24
13-11-2025 | 06:10
A-
A+
Doc-P-1441749-638986370748177123.webp
Doc-P-1441749-638986370748177123.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد محافظة درعا في جنوب سوريا تفشيًا متجددًا لمرض اللشمانيا المعروف محليًا باسم "حبة حلب"، مع تسجيل 133 إصابة منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية أيلول، بحسب مديرية الصحة في المحافظة.
Advertisement

وأوضح نائل الزعبي، رئيس دائرة الأمراض المزمنة في المديرية، أن معظم الحالات تمّت معالجتها، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت بين اللشمانيا الجلدية ذات العلاج البسيط، واللشمانيا الحشوية الأخطر التي قد تؤدي إلى الوفاة إذا انتشرت داخل الأعضاء.
 
"حبة حلب" جنوب <a class='entities-links' href='/entity/1070170898/سوريا/ar/1?utm_term=PublicFigures-سوريا&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-سوريا&id=11981&catid=0&pagetype=PublicFigures'>سوريا</a> تصيب العشرات


ويعمل مركز مكافحة اللشمانيا في مدينة درعا على معالجة الحالات عبر الحقن الموضعي، إلا أن سير العلاج يتأخر أحيانًا بسبب نقص مادة الآزوت اللازمة لتشغيل الجهاز المخصّص للعلاج، والتي تُؤمَّن بشكل متقطع من مديرية الزراعة.

ويُعدّ المرض من الأمراض الطفيلية المزمنة التي تنتقل إلى الإنسان عبر ذبابة الرمل، وتظهر أعراضه على شكل دمامل جلدية غير مؤلمة في الوجه والمناطق المكشوفة، وقد تستمر لأشهر طويلة.

وتُعزى عودة المرض إلى تفاقم التلوث البيئي في المحافظة، حيث تنتشر تجمّعات النفايات المكشوفة والمستنقعات الراكدة وتسرّبات الصرف الصحي، ما يوفّر بيئة مثالية لتكاثر الذبابة الناقلة للعدوى.

في المقابل، تفتقر درعا منذ سنوات إلى حملات وقاية ومكافحة منتظمة، ما يزيد من العبء الصحي على السكان ويهدد بمزيد من الانتشار في حال استمرار الإهمال. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مرض "الركيتسيا" ينتشر في دولة عربيّة... ما هي أعراضه؟
lebanon 24
13/11/2025 17:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
lebanon 24
13/11/2025 17:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة انتشار مرض الصفيرة في إحدى المدارس؟
lebanon 24
13/11/2025 17:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
lebanon 24
13/11/2025 17:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

روسيا اليوم

جنوب سوريا

رئيس دائرة

مدينة درعا

الزعبي

روسيا

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:10 | 2025-11-13
10:00 | 2025-11-13
09:43 | 2025-11-13
09:10 | 2025-11-13
09:07 | 2025-11-13
09:01 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24