صحة
مرض ينتشر في سوريا ويصيب العشرات.. وهذه أعراضه! (صورة)
Lebanon 24
13-11-2025
|
06:10
تشهد محافظة
درعا
في
جنوب سوريا
تفشيًا متجددًا لمرض اللشمانيا المعروف محليًا باسم "حبة حلب"، مع تسجيل 133 إصابة منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية أيلول، بحسب مديرية الصحة في المحافظة.
وأوضح نائل
الزعبي
،
رئيس دائرة
الأمراض المزمنة في المديرية، أن معظم الحالات تمّت معالجتها، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت بين اللشمانيا الجلدية ذات العلاج البسيط، واللشمانيا الحشوية الأخطر التي قد تؤدي إلى الوفاة إذا انتشرت داخل الأعضاء.
ويعمل مركز مكافحة اللشمانيا في
مدينة درعا
على معالجة الحالات عبر الحقن الموضعي، إلا أن سير العلاج يتأخر أحيانًا بسبب نقص مادة الآزوت اللازمة لتشغيل الجهاز المخصّص للعلاج، والتي تُؤمَّن بشكل متقطع من مديرية الزراعة.
ويُعدّ المرض من الأمراض الطفيلية المزمنة التي تنتقل إلى الإنسان عبر ذبابة الرمل، وتظهر أعراضه على شكل دمامل جلدية غير مؤلمة في الوجه والمناطق المكشوفة، وقد تستمر لأشهر طويلة.
وتُعزى عودة المرض إلى تفاقم التلوث البيئي في المحافظة، حيث تنتشر تجمّعات النفايات المكشوفة والمستنقعات الراكدة وتسرّبات الصرف الصحي، ما يوفّر بيئة مثالية لتكاثر الذبابة الناقلة للعدوى.
في المقابل، تفتقر درعا منذ سنوات إلى حملات وقاية ومكافحة منتظمة، ما يزيد من العبء الصحي على السكان ويهدد بمزيد من الانتشار في حال استمرار الإهمال. (روسيا اليوم)
تفاهم لعقدين.. تل أبيب وواشنطن تبحثان اتفاق تعاون عسكري جديد
Lebanon 24
تفاهم لعقدين.. تل أبيب وواشنطن تبحثان اتفاق تعاون عسكري جديد
10:10 | 2025-11-13
13/11/2025 10:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتحول "زابوريجيا" إلى بؤرة القلق الأكبر لكييف؟
Lebanon 24
هل تتحول "زابوريجيا" إلى بؤرة القلق الأكبر لكييف؟
10:00 | 2025-11-13
13/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما حصل بين ملكتي جمال فلسطين وإسرائيل على المسرح
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما حصل بين ملكتي جمال فلسطين وإسرائيل على المسرح
09:43 | 2025-11-13
13/11/2025 09:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من أعنف الأحداث الكونية: انفجار نجم ضخم يشبه حبة الزيتون يُرصد لأول مرة
Lebanon 24
من أعنف الأحداث الكونية: انفجار نجم ضخم يشبه حبة الزيتون يُرصد لأول مرة
09:10 | 2025-11-13
13/11/2025 09:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تهزّ الفلبين.. وهذا ما سيحصل قبل عيد الميلاد
Lebanon 24
فضيحة تهزّ الفلبين.. وهذا ما سيحصل قبل عيد الميلاد
09:07 | 2025-11-13
13/11/2025 09:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
