قفل "السجن الأحمر".. مطلوب خطير وقع في قبضة الأمن السوري

Advertisement

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "تمكنت وحدات فرع في محافظة حلب، بالتعاون مع كوادر قيادة الأمن الداخلي، من إلقاء القبض على المجرم " أحمد"، أحد سجّاني سجن صيدنايا، وذلك استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة عن ، عقب عمليات بحث وتحري مكثفة".وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن "المجرم بدأ خدمته ضمن سرية الحراسة الخاصة بالسجن، قبل أن يُعيَّن لاحقًا كسجّان في ما يُعرف بـ "السجن الأحمر" داخل صيدنايا، حيث ثبت تورطه في تنفيذ إعدامات ميدانية، ونقل جثامين معتقلين قضوا تحت التعذيب ودفنهم في مقابر جماعية، إضافةً إلى مشاركته في تعذيب عدد من المعتقلين".ووفق الوزارة، "أُحيل المجرم إلى العامة لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لإحالته إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في متابعة وملاحقة كل من يثبت تورطه في الانتهاكات، وضمان تطبيق القانون بحقه.وكان صيدنايا أحد أكثر السجون العسكرية السورية تحصينًا وآلة القمع والرعب في عهد نظام ، ويطلق عليه "المسلخ " بسبب التعذيب والحرمان والازدحام داخله، ولُقب بـ"السجن الأحمر" نتيجة الأحداث الدامية التي شهدها خلال عام 2008. (ارم نيوز)