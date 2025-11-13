Advertisement

عربي-دولي

من أعنف الأحداث الكونية: انفجار نجم ضخم يشبه حبة الزيتون يُرصد لأول مرة

Lebanon 24
13-11-2025 | 09:10
تمكّن العلماء لأول مرة من رصد المراحل المبكرة جدًا لانفجار نجم ضخم، المعروف باسم المستعر الأعظم، وهو من أعنف الأحداث الكونية.

استخدم الفريق التلسكوب العملاق (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي لرصد نجم ضخم يبلغ كتلته نحو 15 ضعف كتلة الشمس في مجرة (EGC 3621) التي تبعد حوالي 22 مليون سنة ضوئية عن الأرض. وتمت عملية الرصد بعد 26 ساعة فقط من الاكتشاف الأولي للانفجار، ما أتاح رؤية شكل الانفجار المبكر قبل تفاعل المواد المحيطة بالنجم.
وكشفت الملاحظات أن النجم كان محاطًا عند خط استوائه بـ قرص من الغاز والغبار، وعند انفجاره دفعت المادة الخارجة من اللب النجمي باتجاه الخارج بشكل جعل الانفجار غير كروي، بل على هيئة حبة زيتون قائمة، مع دفع عنيف في جهتين متقابلتين.

وأوضح يي يانغ، قائد الدراسة المنشورة في دورية Science Advances، أن هذه المشاهد توفر معلومات أساسية عن تطور النجوم والعمليات الفيزيائية وراء انفجارات المستعرات العظمى، مشيرًا إلى أن الآليات الدقيقة لهذه الانفجارات لا تزال أحد أهم الأسئلة في علم الفلك.

ويُذكر أن هذا النجم، من نوع العملاق الأحمر الفائق، كان عمره حوالي 25 مليون سنة عند انفجاره، وبلغ قطره أثناء الانفجار أكثر من 600 ضعف قطر الشمس، فيما يُعتقد أن ما تبقى منه تحوّل إلى نجم نيوتروني شديد الكثافة. (ارم نيوز)
