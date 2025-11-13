22
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من أعنف الأحداث الكونية: انفجار نجم ضخم يشبه حبة الزيتون يُرصد لأول مرة
Lebanon 24
13-11-2025
|
09:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكّن العلماء لأول مرة من رصد المراحل المبكرة جدًا لانفجار نجم ضخم، المعروف باسم المستعر الأعظم، وهو من أعنف الأحداث الكونية.
استخدم الفريق التلسكوب العملاق (VLT) التابع للمرصد
الأوروبي
الجنوبي في تشيلي لرصد نجم ضخم يبلغ كتلته نحو 15 ضعف
كتلة الشمس
في مجرة (EGC 3621) التي تبعد حوالي 22 مليون سنة ضوئية عن الأرض. وتمت عملية الرصد بعد 26 ساعة فقط من الاكتشاف الأولي للانفجار، ما أتاح رؤية شكل الانفجار المبكر قبل تفاعل المواد المحيطة بالنجم.
Advertisement
وكشفت الملاحظات أن النجم كان محاطًا عند خط استوائه بـ قرص من
الغاز
والغبار، وعند انفجاره دفعت المادة الخارجة من اللب النجمي باتجاه الخارج بشكل جعل الانفجار غير كروي، بل على هيئة حبة زيتون قائمة، مع دفع عنيف في جهتين متقابلتين.
وأوضح يي يانغ، قائد الدراسة المنشورة في دورية Science Advances، أن هذه المشاهد توفر معلومات أساسية عن تطور النجوم والعمليات الفيزيائية وراء انفجارات المستعرات العظمى، مشيرًا إلى أن الآليات الدقيقة لهذه الانفجارات لا تزال أحد أهم الأسئلة في
علم الفلك
.
ويُذكر أن هذا النجم، من نوع العملاق الأحمر الفائق، كان عمره حوالي 25 مليون سنة عند انفجاره، وبلغ قطره أثناء الانفجار أكثر من 600 ضعف قطر الشمس، فيما يُعتقد أن ما تبقى منه تحوّل إلى نجم نيوتروني شديد الكثافة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
مقاتلات صينية بلا ذيل ترصد لأول مرة
Lebanon 24
مقاتلات صينية بلا ذيل ترصد لأول مرة
13/11/2025 17:59:52
13/11/2025 17:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: استعدوا لحدث استثنائي في الشرق الأوسط لأول مرة
Lebanon 24
ترامب: استعدوا لحدث استثنائي في الشرق الأوسط لأول مرة
13/11/2025 17:59:52
13/11/2025 17:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: استعدوا لحدث استثنائي في الشرق الأوسط لأول مرة
Lebanon 24
ترامب: استعدوا لحدث استثنائي في الشرق الأوسط لأول مرة
13/11/2025 17:59:52
13/11/2025 17:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"يشبه انفجار بركان"... شاهدوا لحظة اجتياح أقوى إعصار استوائي في العالم هذا العام لفندق
Lebanon 24
"يشبه انفجار بركان"... شاهدوا لحظة اجتياح أقوى إعصار استوائي في العالم هذا العام لفندق
13/11/2025 17:59:52
13/11/2025 17:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
كتلة الشمس
علم الفلك
ارم نيوز
الأوروبي
الزيتون
أوروبي
الملاح
الملا
تابع
قد يعجبك أيضاً
تفاهم لعقدين.. تل أبيب وواشنطن تبحثان اتفاق تعاون عسكري جديد
Lebanon 24
تفاهم لعقدين.. تل أبيب وواشنطن تبحثان اتفاق تعاون عسكري جديد
10:10 | 2025-11-13
13/11/2025 10:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتحول "زابوريجيا" إلى بؤرة القلق الأكبر لكييف؟
Lebanon 24
هل تتحول "زابوريجيا" إلى بؤرة القلق الأكبر لكييف؟
10:00 | 2025-11-13
13/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما حصل بين ملكتي جمال فلسطين وإسرائيل على المسرح
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما حصل بين ملكتي جمال فلسطين وإسرائيل على المسرح
09:43 | 2025-11-13
13/11/2025 09:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تهزّ الفلبين.. وهذا ما سيحصل قبل عيد الميلاد
Lebanon 24
فضيحة تهزّ الفلبين.. وهذا ما سيحصل قبل عيد الميلاد
09:07 | 2025-11-13
13/11/2025 09:07:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إجلاء قرب حدود متنازع عليها.. مقتل كمبودي واتهامات متبادلة مع تايلاند
Lebanon 24
إجلاء قرب حدود متنازع عليها.. مقتل كمبودي واتهامات متبادلة مع تايلاند
09:01 | 2025-11-13
13/11/2025 09:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"التعويضات العائلية الجديدة".. هل تحدّد تاريخ دفعها؟
Lebanon 24
"التعويضات العائلية الجديدة".. هل تحدّد تاريخ دفعها؟
15:54 | 2025-11-12
12/11/2025 03:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:52 | 2025-11-12
12/11/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
13:00 | 2025-11-12
12/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "الهزة الأرضية".. خبيرٌ يتحدث
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "الهزة الأرضية".. خبيرٌ يتحدث
13:43 | 2025-11-12
12/11/2025 01:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:10 | 2025-11-13
تفاهم لعقدين.. تل أبيب وواشنطن تبحثان اتفاق تعاون عسكري جديد
10:00 | 2025-11-13
هل تتحول "زابوريجيا" إلى بؤرة القلق الأكبر لكييف؟
09:43 | 2025-11-13
بالفيديو.. هذا ما حصل بين ملكتي جمال فلسطين وإسرائيل على المسرح
09:07 | 2025-11-13
فضيحة تهزّ الفلبين.. وهذا ما سيحصل قبل عيد الميلاد
09:01 | 2025-11-13
إجلاء قرب حدود متنازع عليها.. مقتل كمبودي واتهامات متبادلة مع تايلاند
09:00 | 2025-11-13
"حزب الله" في مأزق.. هذا ما كشفه تقرير إسرائيلي
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 17:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 17:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 17:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24