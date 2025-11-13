Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. هذا ما حصل بين ملكتي جمال فلسطين وإسرائيل على المسرح

Lebanon 24
13-11-2025 | 09:43
تفاعل نشطاء على مواقع التواصل مع مقطع يُظهر وقوف ممثلتَي فلسطين وإسرائيل جنبًا إلى جنب في مسابقة ملكة جمال الكون 2025 ببانكوك، بعدما استدارت ممثلة إسرائيل، ميلاني شيراز، ونظرت نحو ممثلة فلسطين، نادين أيوب، بوصفٍ بـ"الحاد".
وأفادت "تايمز أوف إسرائيل" أن شيراز نفت أي نية سيئة، وقالت عبر إنستغرام: "من الواضح جدا أنني كنت أنظر ببساطة نحو المتسابقات الأخريات أثناء صعودهن إلى المسرح"، معتبرة أن "تحويل اللحظات العادية إلى سيناريوهات عدائية يشوه الواقع".
وأثار المشهد تساؤلات بين المتابعين حول ما إذا كانت اللجنة المنظمة رتّبت الوقوف بهذه الطريقة. وتستضيف بانكوك النسخة الـ74، مع حفل التتويج النهائي في 21 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة أكثر من 130 متسابقة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24