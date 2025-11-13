20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تفاهم لعقدين.. تل أبيب وواشنطن تبحثان اتفاق تعاون عسكري جديد
Lebanon 24
13-11-2025
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تناقش
إسرائيل
مع
الولايات المتحدة
إبرام اتفاق تعاون عسكري جديد يمتد 20 عامًا، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين وأميركيين نقلهم موقع "أكسيوس". وينتهي الاتفاق الحالي، الموقّع عام 2016 في عهد باراك أوباما ومدته 10 سنوات، في 2028.
Advertisement
المفاوضات التي تريد إسرائيل إنجازها العام المقبل توصف بأنها معقدة سياسيًا وفنيًا، بسبب معارضة حملة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" للمساعدات الخارجية، إضافة إلى المخاوف الحزبية من سلوك إسرائيل في حرب غزة.
سبق أن وُقّعت ثلاث مذكرات تفاهم أمنية لعشر سنوات لكل منها: 1998 (بقيمة 21.3 مليار دولار)، 2008 (32 مليارًا)، و2016 (38 مليارًا). وفي 2024، وأثناء حرب غزة، أقرّ الكونغرس وإدارة
جو بايدن
حزمة مساعدات عسكرية طارئة بمليارات الدولارات تضاف إلى المذكرة السارية آنذاك.
ويأمل مسؤولون إسرائيليون أن تتضمن الحزمة المقبلة زيادات سنوية، لكنهم قلقون من صعوبة التفاوض بعد التخفيضات الكبيرة التي أجرتها إدارة الرئيس الحالي
دونالد ترامب
على المساعدات الخارجية. وكان
ترامب
قال في اجتماع مع بنيامين
نتنياهو
في نيسان الماضي: "نمنح إسرائيل 4 مليارات دولار سنويًا… نمنح إسرائيل مليارات الدولارات سنويًا، مليارات".
وبعد تأخّر مفاوضات المذكرة الجديدة بفعل حرب غزة، بدأت مناقشات أولية خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أميركي.
وطرح الجانب
الإسرائيلي
فكرتين لتعديل الإطار: تمديد المدة إلى 20 عامًا، وتخصيص جزء من الأموال للبحث المشترك بدل المساعدات المباشرة، في مجالات التكنولوجيا العسكرية والذكاء الاصطناعي الدفاعي ومشروع القبة الذهبية الذي أعلنت
واشنطن
نيتها تنفيذه. وقال مسؤول إسرائيلي إن هذه الصيغة تهدف إلى إقناع إدارة ترامب لأنها "ستفيد الجيش الأميركي"، مضيفًا: "هذا تفكير خارج الصندوق… الأميركيون معجبون بهذه الفكرة". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
تفاهم بين حاكم "المركزي" وجمعية المصارف وواشنطن تدعو للحدِّ من "اقتصاد الكاش"
Lebanon 24
تفاهم بين حاكم "المركزي" وجمعية المصارف وواشنطن تدعو للحدِّ من "اقتصاد الكاش"
13/11/2025 22:04:29
13/11/2025 22:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع استقبل نظيره المجري ووقعا اتفاقية تعاون عسكري
Lebanon 24
وزير الدفاع استقبل نظيره المجري ووقعا اتفاقية تعاون عسكري
13/11/2025 22:04:29
13/11/2025 22:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
البث الإسرائيلية: واشنطن ستنسق وتشرف على مساعدات غزة بالتعاون مع تل أبيب
Lebanon 24
البث الإسرائيلية: واشنطن ستنسق وتشرف على مساعدات غزة بالتعاون مع تل أبيب
13/11/2025 22:04:29
13/11/2025 22:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات تربك تل أبيب...العمق الإسرائيلي في مرمى الصواريخ من جديد؟
Lebanon 24
تقديرات تربك تل أبيب...العمق الإسرائيلي في مرمى الصواريخ من جديد؟
13/11/2025 22:04:29
13/11/2025 22:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
دارة الرئيس
الإسرائيلي
سكاي نيوز
جو بايدن
إسرائيل
نتنياهو
تابع
قد يعجبك أيضاً
في هذا التاريخ… جولة إفريقية لماكرون إلى هذه الدول
Lebanon 24
في هذا التاريخ… جولة إفريقية لماكرون إلى هذه الدول
14:52 | 2025-11-13
13/11/2025 02:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تتحرّك.. خيارات عسكرية يدرسها ترامب لضرب هذه الدولة!
Lebanon 24
واشنطن تتحرّك.. خيارات عسكرية يدرسها ترامب لضرب هذه الدولة!
14:41 | 2025-11-13
13/11/2025 02:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة سعوديّة مُرتقبة تجاه لبنان... مسؤولٌ كبير يكشف تفاصيلها
Lebanon 24
خطوة سعوديّة مُرتقبة تجاه لبنان... مسؤولٌ كبير يكشف تفاصيلها
14:15 | 2025-11-13
13/11/2025 02:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق موقع خاص يتعلّق بزيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
إطلاق موقع خاص يتعلّق بزيارة البابا إلى لبنان
14:07 | 2025-11-13
13/11/2025 02:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بأنظمة دفاع إسرائيليّة... دولة تبني "درع أخيل" ضدّ تركيا
Lebanon 24
بأنظمة دفاع إسرائيليّة... دولة تبني "درع أخيل" ضدّ تركيا
14:00 | 2025-11-13
13/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"التعويضات العائلية الجديدة".. هل تحدّد تاريخ دفعها؟
Lebanon 24
"التعويضات العائلية الجديدة".. هل تحدّد تاريخ دفعها؟
15:54 | 2025-11-12
12/11/2025 03:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
04:44 | 2025-11-13
13/11/2025 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
01:10 | 2025-11-13
13/11/2025 01:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
05:51 | 2025-11-13
13/11/2025 05:51:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:52 | 2025-11-13
في هذا التاريخ… جولة إفريقية لماكرون إلى هذه الدول
14:41 | 2025-11-13
واشنطن تتحرّك.. خيارات عسكرية يدرسها ترامب لضرب هذه الدولة!
14:15 | 2025-11-13
خطوة سعوديّة مُرتقبة تجاه لبنان... مسؤولٌ كبير يكشف تفاصيلها
14:07 | 2025-11-13
إطلاق موقع خاص يتعلّق بزيارة البابا إلى لبنان
14:00 | 2025-11-13
بأنظمة دفاع إسرائيليّة... دولة تبني "درع أخيل" ضدّ تركيا
13:51 | 2025-11-13
تهديد الجماعات الجهاديّة ما زال مرتفعًا.. 3 ساحات تثير "قلق" باريس
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 22:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 22:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 22:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24