تفاهم لعقدين.. تل أبيب وواشنطن تبحثان اتفاق تعاون عسكري جديد

المفاوضات التي تريد إسرائيل إنجازها العام المقبل توصف بأنها معقدة سياسيًا وفنيًا، بسبب معارضة حملة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" للمساعدات الخارجية، إضافة إلى المخاوف الحزبية من سلوك إسرائيل في حرب غزة.سبق أن وُقّعت ثلاث مذكرات تفاهم أمنية لعشر سنوات لكل منها: 1998 (بقيمة 21.3 مليار دولار)، 2008 (32 مليارًا)، و2016 (38 مليارًا). وفي 2024، وأثناء حرب غزة، أقرّ الكونغرس وإدارة حزمة مساعدات عسكرية طارئة بمليارات الدولارات تضاف إلى المذكرة السارية آنذاك.ويأمل مسؤولون إسرائيليون أن تتضمن الحزمة المقبلة زيادات سنوية، لكنهم قلقون من صعوبة التفاوض بعد التخفيضات الكبيرة التي أجرتها إدارة الرئيس الحالي على المساعدات الخارجية. وكان قال في اجتماع مع بنيامين في نيسان الماضي: "نمنح إسرائيل 4 مليارات دولار سنويًا… نمنح إسرائيل مليارات الدولارات سنويًا، مليارات".وبعد تأخّر مفاوضات المذكرة الجديدة بفعل حرب غزة، بدأت مناقشات أولية خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أميركي.