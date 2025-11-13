Advertisement

عربي-دولي

تفاهم لعقدين.. تل أبيب وواشنطن تبحثان اتفاق تعاون عسكري جديد

Lebanon 24
13-11-2025 | 10:10
تناقش إسرائيل مع الولايات المتحدة إبرام اتفاق تعاون عسكري جديد يمتد 20 عامًا، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين وأميركيين نقلهم موقع "أكسيوس". وينتهي الاتفاق الحالي، الموقّع عام 2016 في عهد باراك أوباما ومدته 10 سنوات، في 2028.
المفاوضات التي تريد إسرائيل إنجازها العام المقبل توصف بأنها معقدة سياسيًا وفنيًا، بسبب معارضة حملة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" للمساعدات الخارجية، إضافة إلى المخاوف الحزبية من سلوك إسرائيل في حرب غزة.

سبق أن وُقّعت ثلاث مذكرات تفاهم أمنية لعشر سنوات لكل منها: 1998 (بقيمة 21.3 مليار دولار)، 2008 (32 مليارًا)، و2016 (38 مليارًا). وفي 2024، وأثناء حرب غزة، أقرّ الكونغرس وإدارة جو بايدن حزمة مساعدات عسكرية طارئة بمليارات الدولارات تضاف إلى المذكرة السارية آنذاك.

ويأمل مسؤولون إسرائيليون أن تتضمن الحزمة المقبلة زيادات سنوية، لكنهم قلقون من صعوبة التفاوض بعد التخفيضات الكبيرة التي أجرتها إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب على المساعدات الخارجية. وكان ترامب قال في اجتماع مع بنيامين نتنياهو في نيسان الماضي: "نمنح إسرائيل 4 مليارات دولار سنويًا… نمنح إسرائيل مليارات الدولارات سنويًا، مليارات".

وبعد تأخّر مفاوضات المذكرة الجديدة بفعل حرب غزة، بدأت مناقشات أولية خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أميركي.
 
وطرح الجانب الإسرائيلي فكرتين لتعديل الإطار: تمديد المدة إلى 20 عامًا، وتخصيص جزء من الأموال للبحث المشترك بدل المساعدات المباشرة، في مجالات التكنولوجيا العسكرية والذكاء الاصطناعي الدفاعي ومشروع القبة الذهبية الذي أعلنت واشنطن نيتها تنفيذه. وقال مسؤول إسرائيلي إن هذه الصيغة تهدف إلى إقناع إدارة ترامب لأنها "ستفيد الجيش الأميركي"، مضيفًا: "هذا تفكير خارج الصندوق… الأميركيون معجبون بهذه الفكرة". (سكاي نيوز)
