عربي-دولي
إيطاليا ترجئ زيارة وزير دفاعها إلى واشنطن.. ما السبب؟
Lebanon 24
13-11-2025
|
11:06
A-
A+
أُلغيت زيارة
وزير الدفاع
الإيطالي
غيدو كروسيتو إلى
واشنطن
، حيث كان من المقرر أن يوافق هناك على الدفعة الأولى من الاستثمارات المخصصة لشراء أسلحة أميركية لصالح
أوكرانيا
، ضمن مبادرة "قائمة طلبات أوكرانيا ذات الأولوية".
وأفادت صحيفة "Repubblica" بأن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني هي من اتخذت قرار إلغاء الزيارة.
وذكرت الصحيفة أن الوزير كان سيصادق في واشنطن على الشريحة الأولى من التمويل، والتي تُقدّر قيمتها بين 120 و140 مليون دولار، بموجب مبادرة Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
وأوضحت أن كروسيتو كان سيواجه صعوبة في تبرير هذه النفقات العسكرية الجديدة فوراً، في وقت يناقش فيه
البرلمان
الإيطالي تعديلات على موازنة الدولة تتضمن إجراءات تقشفية.
وترى الصحيفة أن قرار ميلوني يشي بوجود خلافات داخل الائتلاف الحاكم، وهو ( القرار)، "لم يحظ باستحسان"
الولايات المتحدة
ويظهر أن "شيئا ما تعثر في قلب السلطة التنفيذية" في
إيطاليا
.
ووفقا للصحيفة، يعتزم
وزير الخارجية
الإيطالي أنطونيو تاجاني، الموجود في كندا لحضور اجتماع مجموعة السبع، أن يشرح لنظيره الأميركي ماركو روبيو أن "روما منفتحة على المدى
الطويل
على إمكانية الانضمام إلى PURL، ولكن في هذه المرحلة هناك قضايا تتعلق بالميزانية تمنع الحصول على إجابة نهائية حاسمة". (روسيا اليوم)
