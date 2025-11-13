Advertisement

عربي-دولي

إيطاليا ترجئ زيارة وزير دفاعها إلى واشنطن.. ما السبب؟

Lebanon 24
13-11-2025 | 11:06
A-
A+
Doc-P-1441876-638986551444041123.jpg
Doc-P-1441876-638986551444041123.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُلغيت زيارة وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إلى واشنطن، حيث كان من المقرر أن يوافق هناك على الدفعة الأولى من الاستثمارات المخصصة لشراء أسلحة أميركية لصالح أوكرانيا، ضمن مبادرة "قائمة طلبات أوكرانيا ذات الأولوية".
Advertisement


وأفادت صحيفة "Repubblica" بأن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني هي من اتخذت قرار إلغاء الزيارة.


وذكرت الصحيفة أن الوزير كان سيصادق في واشنطن على الشريحة الأولى من التمويل، والتي تُقدّر قيمتها بين 120 و140 مليون دولار، بموجب مبادرة Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).


وأوضحت أن كروسيتو كان سيواجه صعوبة في تبرير هذه النفقات العسكرية الجديدة فوراً، في وقت يناقش فيه البرلمان الإيطالي تعديلات على موازنة الدولة تتضمن إجراءات تقشفية.



وترى الصحيفة أن قرار ميلوني يشي بوجود خلافات داخل الائتلاف الحاكم، وهو ( القرار)، "لم يحظ باستحسان" الولايات المتحدة ويظهر أن "شيئا ما تعثر في قلب السلطة التنفيذية" في إيطاليا.



ووفقا للصحيفة، يعتزم وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الموجود في كندا لحضور اجتماع مجموعة السبع، أن يشرح لنظيره الأميركي ماركو روبيو أن "روما منفتحة على المدى الطويل على إمكانية الانضمام إلى PURL، ولكن في هذه المرحلة هناك قضايا تتعلق بالميزانية تمنع الحصول على إجابة نهائية حاسمة". (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
إرجاء زيارة المبعوث السعودي إلى لبنان
lebanon 24
13/11/2025 22:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إرجاء زيارة نائب الرئيس الأميركي لإسرائيل إلى الثلاثاء
lebanon 24
13/11/2025 22:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: وزير الخارجية السوري في طريقه إلى واشنطن في أول زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية
lebanon 24
13/11/2025 22:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
في زيارة رسمية.. وزير الدفاع غادر إلى اليونان
lebanon 24
13/11/2025 22:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

روسيا اليوم

وزير الدفاع

البرلمان

أوكرانيا

الإيطالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:52 | 2025-11-13
14:41 | 2025-11-13
14:15 | 2025-11-13
14:07 | 2025-11-13
14:00 | 2025-11-13
13:51 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24