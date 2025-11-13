خلال مُطاردته... هكذا خدع يحيى السنوار الجيش الإسرائيليّ



قالت مصادر أمنيّة إسرائيليّة، إنّ "زعيم حركة " " السابق ، قام بخداع الجيش الإسرائيليّ، خلال مُطاردته في أحياء جنوبي ".

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، فإنّ مقطع الفيديو الشهير الذي وثق مشاهد هروب داخل النفق برفقة زوجته، قد تسبّب بشعور أمني مضلل حول مكان زعيم "حماس".

وأفادت المصادر أنّ "السنوار ترك الفيديو في "سيرفرات" التخزين عمداً بقصد التضليل، مما سمح له بالإنتقال لمكان آمن عكس الذي كان الجيش يبحث فيه". (روسيا اليوم)