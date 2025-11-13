Advertisement

عربي-دولي

خلال مُطاردته... هكذا خدع يحيى السنوار الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
13-11-2025 | 11:34
A-
A+
Doc-P-1441879-638986560112131535.png
Doc-P-1441879-638986560112131535.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مصادر أمنيّة إسرائيليّة، إنّ "زعيم حركة "حماس" السابق يحيى السنوار، قام بخداع الجيش الإسرائيليّ، خلال مُطاردته في أحياء خان يونس جنوبي قطاع غزة".
Advertisement

 
وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، فإنّ مقطع الفيديو الشهير الذي وثق مشاهد هروب السنوار داخل النفق برفقة زوجته، قد تسبّب بشعور أمني مضلل حول مكان زعيم "حماس".
وأفادت المصادر أنّ "السنوار ترك الفيديو في "سيرفرات" التخزين عمداً بقصد التضليل، مما سمح له بالإنتقال لمكان آمن عكس الذي كان الجيش الإسرائيلي يبحث فيه". (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هل سيتم تسليم جثة يحيى السنوار؟
lebanon 24
13/11/2025 22:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيرانيّ سابق يفضح بشار الأسد: هكذا خدع إيران
lebanon 24
13/11/2025 22:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن يحيى السنوار.. هكذا استلهم "هجوم طوفان الأقصى"!
lebanon 24
13/11/2025 22:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: إصابة ضابط وعنصر أمني خلال مطاردة مطلوب على طريق السعديات
lebanon 24
13/11/2025 22:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24

يحيى السنوار

روسيا اليوم

الإسرائيلي

خان يونس

قطاع غزة

إسرائيل

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:52 | 2025-11-13
14:41 | 2025-11-13
14:15 | 2025-11-13
14:07 | 2025-11-13
14:00 | 2025-11-13
13:51 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24