عربي-دولي

وُضِعَت تحت المراقبة.. إطلاق سراح مشتبه بها بسرقة "اللوفر"

Lebanon 24
13-11-2025 | 11:54
قال مكتب الادعاء العام في باريس، إنّ الشرطة أطلقت سراح امرأة يُشتبه في تورطها بعملية السطو الجريئة التي وقعت في وضح النهار على متحف اللوفر، ووضعتها تحت الرقابة القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المرأة واحدة من بين أربعة أشخاص وُضعوا قيد التحقيق الرسمي في ما يتعلق بعملية سرقة مجوهرات تاريخية بقيمة 102 مليون دولار من قاعة أبولو في المتحف، التي تحفظ فيها جواهر التاج الفرنسي.

وبحسب الشرطة، لن يُسمح لها بالاتصال بالمشتبه بهم الآخرين أو مغادرة فرنسا. (العربية)
