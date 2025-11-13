وُضِعَت تحت المراقبة.. إطلاق سراح مشتبه بها بسرقة "اللوفر"

قال في ، إنّ الشرطة أطلقت سراح امرأة يُشتبه في تورطها بعملية السطو الجريئة التي وقعت في وضح النهار على متحف اللوفر، ووضعتها تحت الرقابة القضائية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المرأة واحدة من بين أربعة أشخاص وُضعوا قيد التحقيق الرسمي في ما يتعلق بعملية سرقة مجوهرات تاريخية بقيمة 102 مليون دولار من قاعة في المتحف، التي تحفظ فيها جواهر التاج الفرنسي.



وبحسب الشرطة، لن يُسمح لها بالاتصال بالمشتبه بهم الآخرين أو مغادرة . (العربية)