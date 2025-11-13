حوت قرش ضخم يُثير الرعب في دولة عربيّة... وتحذير عاجل إلى محبي السباحة

أثار ظهور حوت قرش ضخم في مياه في اليمن، حالة من الذعر والقلق بين سكان مديريتي خورمكسر والبريقة.

Advertisement

وحذر الصيادون والاتحاد السمكي الجنوبي مرتادي السباحة في سواحل غرب العاصمة عدن، بعد مشاهدات مؤكدة لسمكة قرش ضخمة في مياه البحر قبالة جسر البريقة وما حوله.



وأكد رئيس جمعية جسر البريقة والاتحاد السمكي الجنوبي أديب ، أن "عددا من الصيادين شاهدوا سمكة قرش ضخمة أثناء ممارستهم الصيد في البحر".



وأوضح أنه "واجه القرش بنفسه أثناء وجوده على متن قاربه الصغير، وأنّ طوله يقدر بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار". (روسيا اليوم)