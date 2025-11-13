Advertisement

عربي-دولي

حوت قرش ضخم يُثير الرعب في دولة عربيّة... وتحذير عاجل إلى محبي السباحة

Lebanon 24
13-11-2025 | 13:27
أثار ظهور حوت قرش ضخم في مياه خليج عدن في اليمن، حالة من الذعر والقلق بين سكان مديريتي خورمكسر والبريقة.
وحذر الصيادون والاتحاد السمكي الجنوبي مرتادي السباحة في سواحل مديرية البريقة غرب العاصمة عدن، بعد مشاهدات مؤكدة لسمكة قرش ضخمة في مياه البحر قبالة جسر البريقة وما حوله.

وأكد رئيس جمعية جسر البريقة والاتحاد السمكي الجنوبي أديب صالح علي العراقي، أن "عددا من الصيادين شاهدوا سمكة قرش ضخمة أثناء ممارستهم الصيد في البحر".

وأوضح أنه "واجه القرش بنفسه أثناء وجوده على متن قاربه الصغير، وأنّ طوله يقدر بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار". (روسيا اليوم)
 
 
 
