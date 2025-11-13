بأنظمة دفاع إسرائيليّة... دولة تبني "درع أخيل" ضدّ تركيا



وأشارت "معاريف"، إلى أنّ الخطة تشمل إستبدال أنظمة الدفاع القصيرة المدى من طرازي "OSA-AK" و"TOR-M1" الروسية، بنظام "سبايدر" ، المصمم للتعامل مع الطائرات والطائرات من دون طيار، والصواريخ القصيرة المدى. ذكر موقع " 24"، أنّ صحيفة "معاريف" ، قالت إنّ "اليونان تستعدّ لتجديد مفاوضاتها مع لشراء أنظمة دفاع جوي متطورة، في إطار خطة دفاعية جديدة تعرف بـ "درع أخيل"، فيما يرى مسؤولون أتراك أن التحالف بين إسرائيل واليونان وقبرص موجه بشكل مباشر ضد أنقرة.وأشارت "معاريف"، إلى أنّ الخطة تشمل إستبدال أنظمة الدفاع القصيرة المدى من طرازي "OSA-AK" و"TOR-M1" الروسية، بنظام "سبايدر" ، المصمم للتعامل مع الطائرات والطائرات من دون طيار، والصواريخ القصيرة المدى.

وفي موازاة ذلك، من المخطط استبدال أنظمة "هوك" الأميركية بنظام "باراك إم إكس" الإسرائيلي، بالإضافة إلى شراء نسخة "سكاي سيبتور"، من نظام مقلاع داوود، لاستبدال بطاريات "S-300" الروسية.

ووفق صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، تقدر كلفة المشروع بنحو 3 مليارات ، ومن المتوقع أن يركز بشكل خاص على حماية منطقة تراقيا الغربية، وجزر بحر إيجه الشرقية، وهي مناطق ذات أهمية أمنية عالية، في بؤرة التوتر الاستراتيجي بين اليونان، وتركيا.



وفي مقال نشرته وسائل إعلام تركية، قدم الأدميرال المتقاعد جهاد يايجي، تحليلاً حاداً للعلاقات الإسرائيلية اليونانية القبرصية، واصفاً إياها بـ "جبهة ناشئة ضد ".

وبحسب يايجي، فإن توثيق العلاقات الأمنية بين إسرائيل واليونان والإدارة القبرصية اليونانية، بدعم أميركي، وفرنسي، وهندي، يشكل جزءاً من منظومة استراتيجية أوسع لـ "فرض حلقة لخنق تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وقال يايجي إنّ "اليونان تتبع سياسة بسيطة، صديق تركيا هو عدوي، وخصم تركيا هو صديقي"، وأضاف أنّ "التعاون بين إسرائيل واليونان، خاصة الاتفاقيات الأمنية والوجود الإسرائيلي، في قواعد عسكرية في اليونان وقبرص، يهدف إلى إبقاء تركيا تحت السيطرة". (الامارات 24)



