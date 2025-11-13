Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تتحرّك.. خيارات عسكرية يدرسها ترامب لضرب هذه الدولة!

Lebanon 24
13-11-2025 | 14:41
كشفت شبكة CBS News أن الإدارة الأميركية قدّمت هذا الأسبوع خيارات عسكرية محدّثة للرئيس دونالد ترامب تتضمن عمليات محتملة داخل فنزويلا، بينها ضربات تستهدف مواقع برية.
 وبحسب مصادر مطلعة، اطّلع ترامب على هذه الخيارات خلال اجتماع مع وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين وكبار القيادات العسكرية، من دون اتخاذ أي قرار حتى الآن، بينما امتنعت كل من واشنطن والبنتاغون عن التعليق.

ويأتي ذلك في ظل تحركات عسكرية لافتة، أبرزها دخول مجموعة حاملة الطائرات USS Gerald Ford إلى منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية الأميركية، وانتشار مدمرات وطائرات ووحدات من قوات العمليات الخاصة في البحر الكاريبي وأميركا الجنوبية، في خطوة تُقرأ كتصعيد ميداني ورسالة ضغط مباشرة على كاراكاس.

وتشير المعلومات أيضاً إلى أنّ القوات الأميركية نفّذت خلال الشهرين الماضيين ضربات استهدفت 21 سفينة قالت إنها كانت تنقل مخدرات من أميركا الجنوبية، ما أدى إلى مقتل 80 شخصاً ممن وصفتهم بالمهربين، وتسليم عدد من الناجين إلى سلطات الإكوادور وكولومبيا، بينما أُفرج عن أحدهم لعدم وجود أدلة تدينه.

وسط هذا المشهد، تبدو واشنطن في طور تعزيز حضورها العسكري وإرسال إشارات واضحة، فيما يبقى قرار تنفيذ أي عملية في فنزويلا معلّقاً بانتظار ما سيقرره ترامب في المرحلة المقبلة.
 
هيئة الأركان المشتركة

الإدارة الأميركية

دونالد ترامب

هيئة الأركان

من واشنطن

البنتاغون

كولومبيا

