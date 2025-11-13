20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
واشنطن تتحرّك.. خيارات عسكرية يدرسها ترامب لضرب هذه الدولة!
Lebanon 24
13-11-2025
|
14:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شبكة CBS News أن
الإدارة الأميركية
قدّمت هذا الأسبوع خيارات عسكرية محدّثة للرئيس
دونالد ترامب
تتضمن عمليات محتملة داخل
فنزويلا
، بينها ضربات تستهدف مواقع برية.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة، اطّلع
ترامب
على هذه الخيارات خلال اجتماع مع وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس
هيئة الأركان المشتركة
الجنرال دان كين وكبار القيادات العسكرية، من دون اتخاذ أي قرار حتى الآن، بينما امتنعت كل
من واشنطن
والبنتاغون عن التعليق.
ويأتي ذلك في ظل تحركات عسكرية لافتة، أبرزها دخول مجموعة حاملة الطائرات USS Gerald Ford إلى منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية الأميركية، وانتشار مدمرات وطائرات ووحدات من قوات العمليات الخاصة في البحر الكاريبي وأميركا الجنوبية، في خطوة تُقرأ كتصعيد ميداني ورسالة ضغط مباشرة على كاراكاس.
وتشير المعلومات أيضاً إلى أنّ القوات الأميركية نفّذت خلال الشهرين الماضيين ضربات استهدفت 21 سفينة قالت إنها كانت تنقل مخدرات من أميركا الجنوبية، ما أدى إلى مقتل 80 شخصاً ممن وصفتهم بالمهربين، وتسليم عدد من الناجين إلى سلطات الإكوادور وكولومبيا، بينما أُفرج عن أحدهم لعدم وجود أدلة تدينه.
وسط هذا المشهد، تبدو
واشنطن
في طور تعزيز حضورها العسكري وإرسال إشارات واضحة، فيما يبقى قرار تنفيذ أي عملية في فنزويلا معلّقاً بانتظار ما سيقرره ترامب في المرحلة المقبلة.
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وندرس خيارات للرد
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وندرس خيارات للرد
14/11/2025 01:45:19
14/11/2025 01:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تشمل الإطاحة بمادورو.. أميركا تدرس خيارات عسكرية ضد فنزويلا
Lebanon 24
تشمل الإطاحة بمادورو.. أميركا تدرس خيارات عسكرية ضد فنزويلا
14/11/2025 01:45:19
14/11/2025 01:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي خيارات أميركا لضرب فنزويلا؟
Lebanon 24
ما هي خيارات أميركا لضرب فنزويلا؟
14/11/2025 01:45:19
14/11/2025 01:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرات تتحرك.. هل من ضربة قريبة على إيران؟
Lebanon 24
الطائرات تتحرك.. هل من ضربة قريبة على إيران؟
14/11/2025 01:45:19
14/11/2025 01:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الأركان المشتركة
الإدارة الأميركية
دونالد ترامب
هيئة الأركان
من واشنطن
البنتاغون
كولومبيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال 3 ساعات... روسيا أسقطت 34 مسيّرة أوكرانية
Lebanon 24
خلال 3 ساعات... روسيا أسقطت 34 مسيّرة أوكرانية
16:48 | 2025-11-13
13/11/2025 04:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "غارة تول"... أدرعي يزعم: تقارير كاذبة
Lebanon 24
عن "غارة تول"... أدرعي يزعم: تقارير كاذبة
16:13 | 2025-11-13
13/11/2025 04:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خيبة إسرائيليّة على كافة الجبهات... ماذا قال تقريرٌ عن نزع سلاح "حزب الله"؟
Lebanon 24
خيبة إسرائيليّة على كافة الجبهات... ماذا قال تقريرٌ عن نزع سلاح "حزب الله"؟
16:00 | 2025-11-13
13/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أربع تنظيمات على لائحة الإرهاب… واشنطن "تستهدف" أوروبا
Lebanon 24
أربع تنظيمات على لائحة الإرهاب… واشنطن "تستهدف" أوروبا
15:56 | 2025-11-13
13/11/2025 03:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتسلم رفات أحد الرهائن الأربعة المتبقين في غزة
Lebanon 24
إسرائيل تتسلم رفات أحد الرهائن الأربعة المتبقين في غزة
15:51 | 2025-11-13
13/11/2025 03:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
04:44 | 2025-11-13
13/11/2025 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
01:10 | 2025-11-13
13/11/2025 01:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
12:51 | 2025-11-13
13/11/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
09:30 | 2025-11-13
13/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:48 | 2025-11-13
خلال 3 ساعات... روسيا أسقطت 34 مسيّرة أوكرانية
16:13 | 2025-11-13
عن "غارة تول"... أدرعي يزعم: تقارير كاذبة
16:00 | 2025-11-13
خيبة إسرائيليّة على كافة الجبهات... ماذا قال تقريرٌ عن نزع سلاح "حزب الله"؟
15:56 | 2025-11-13
أربع تنظيمات على لائحة الإرهاب… واشنطن "تستهدف" أوروبا
15:51 | 2025-11-13
إسرائيل تتسلم رفات أحد الرهائن الأربعة المتبقين في غزة
15:49 | 2025-11-13
بعد يومين من "كارثة جورجيا"... طائرة تركية جديدة تحطّمت اليوم
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
14/11/2025 01:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
14/11/2025 01:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
14/11/2025 01:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24