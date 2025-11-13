20
عربي-دولي
في هذا التاريخ… جولة إفريقية لماكرون إلى هذه الدول
Lebanon 24
13-11-2025
|
14:52
سيزور
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
أربع دول إفريقية بين 20 و24 تشرين الثاني، هي موريشيوس وجنوب إفريقيا والغابون وأنغولا، وذلك في إطار جولة تتضمن مشاركته في قمة مجموعة العشرين وقمة مشتركة بين
الاتحاد الأوروبي
والاتحاد الإفريقي.
وخلال زيارته لموريشيوس في 20 و21 تشرين الثاني، يهدف ماكرون إلى تعزيز الشراكة مع هذه الدولة المطلة على المحيط الهندي والمجاورة لإقليم ريونيون الفرنسي الاستراتيجي، علماً أن آخر زيارة رسمية لرئيس دولة إلى موريشيوس كانت عام 1993.
كما ستتيح هذه الزيارة متابعة مناورة للتعاون بين القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية للمحيط الهندي (FAZSOI) وخفر السواحل الموريشيوسي، في ظل تصاعد أنشطة التهريب البحري، بما في ذلك المخدرات والصيد غير المشروع والهجرة، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.
وستكون أبرز محطات هذه الجولة مشاركة ماكرون في قمة مجموعة العشرين يومي 22 و23 تشرين الثاني في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره سيريل رامابوزا.
وقد تشكل هذه القمة أيضا فرصة للقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد أيام قليلة من العفو عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، في بادرة تهدئة بعد أكثر من عام من الأزمة الدبلوماسية العميقة بين
باريس
والجزائر.
