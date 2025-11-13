في هذا التاريخ… جولة إفريقية لماكرون إلى هذه الدول



وخلال زيارته لموريشيوس في 20 و21 تشرين الثاني، يهدف ماكرون إلى تعزيز الشراكة مع هذه الدولة المطلة على المحيط الهندي والمجاورة لإقليم ريونيون الفرنسي الاستراتيجي، علماً أن آخر زيارة رسمية لرئيس دولة إلى موريشيوس كانت عام 1993.





وستكون أبرز محطات هذه الجولة مشاركة ماكرون في قمة مجموعة العشرين يومي 22 و23 تشرين الثاني في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره سيريل رامابوزا.





وقد تشكل هذه القمة أيضا فرصة للقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد أيام قليلة من العفو عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، في بادرة تهدئة بعد أكثر من عام من الأزمة الدبلوماسية العميقة بين والجزائر.